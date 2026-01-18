CAN-2025 : Le Nigeria décroche le bronze aux dépens de l'Égypte

La sélection nigériane a pris la 3è place de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en battant son homologue égyptienne par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire 0-0), en match de classement disputé samedi au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.



Les sélectionneurs des deux équipes ont procédé à plusieurs changements dans leurs Onze de départ par rapport aux demi-finales. Côté égyptien, Omar Marmoush et Mohamed El Shenawy ont débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, tandis que les stars nigérianes Victor Osimhen, Ademola Lookman et Alex Iwobi n'ont pas pas été alignées au coup d'envoi.



La rencontre, officiée par l’arbitre marocain Jalal Jayed, a débuté avec un round d'observation de part et d’autre, chaque équipe cherchant à imposer sa domination en milieu de terrain, avec quelques tentatives qui n’ont toutefois pas représenté une réelle menace pour les gardiens de but.

Au fil des minutes, la sélection égyptienne a pris davantage le contrôle du jeu, multipliant les actions offensives, qui ont néanmoins manqué d’efficacité et de précision dans le dernier geste.



Les "Super Eagles" ont quant à eux misé sur des contre-attaques rapides pour essayer de faire la différence.

A la 38è minute, l'arbitre a annulé un but du Nigérian Paul Onuachu après recours à la VAR pour une faute sur l'Égyptien Hamdy Fathy.



La deuxième mi-temps a débuté sur les chapeaux de roues avec un rythme soutenu de la part des deux équipes. Les Nigérians ont cru avoir ouvert le score à la 46è minute mais le but inscrit par Akor Adams a été annulé pour hors-jeu.

Les deux sélections ont ensuite multiplié les offensives pour tenter de débloquer la situation, en misant davantage sur des incursions par les ailes. L'entrée en jeu d'Ademola Lookman a apporté du dynamisme à la ligne d'attaque du Nigeria mais les "Super Eagles" n'ont pas réussi à concrétiser leurs tentatives.



Les Égyptiens, qui ont poussé pour prendre l'avantage, n'ont pas réussi non plus à trouver le chemin des filets.

Les deux équipes n'ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire qui s'est achevé par un nul blanc. La séance des tirs au but a tourné en faveur des Nigérians (4-2) qui ont réussi à monter sur la 3ème marche du podium de la CAN.