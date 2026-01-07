Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

CAN 2025. Faits marquants

Mercredi 7 Janvier 2026

CAN 2025. Faits marquants
Autres articles
L’Egypte dans la douleur

L’Egypte avance, mais sans rassurer. En huitièmes de finale de la CAN Maroc-2025, les Pharaons ont dû puiser dans leurs ressources mentales et physiques pour poursuivre leur route. Accrochés, parfois bousculés par le Bénin, ils ont une nouvelle fois montré cette capacité unique à survivre dans les moments tendus.
Fidèle à sa tradition, l’Egypte n’a pas brillé par le jeu, mais par la maîtrise des temps faibles, confirmant que l’expérience reste une arme redoutable dans les matchs à élimination directe.
 
Salah et Osimhen répondent présents

Les stars, elles, n’ont pas tremblé. Mohamed Salah a assumé son statut de leader en concluant avec un but décisif et une influence constante. En face, Victor Osimhen a rappelé pourquoi il est l’un des attaquants les plus redoutés du continent. Puissance, détermination et efficacité : le Nigérian a fait parler son sens du but au meilleur moment avec deux buts contre le Mozambique (4-0), confirmant que les grands joueurs répondent toujours présents dans les grands rendez-vous.
 
Salah, la constance d’une légende

Mohamed Salah a une nouvelle fois marqué l’histoire en devenant le premier Egyptien à inscrire au moins un but lors de cinq éditions consécutives de la Coupe d’Afrique des nations. Un record qui illustre sa longévité exceptionnelle, sa régularité au plus haut niveau et son rôle central dans le parcours des Pharaons.
 
Le Nigeria, l’exception offensive

Le Nigeria s’est distingué par une démonstration offensive, devenant la seule sélection à inscrire plus de trois buts dans un match depuis le début de la compétition. Un signal fort envoyé à la concurrence, à l’heure où le tournoi entre dans sa phase décisive.

Libé

Lu 104 fois

Tags : Can 2025

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication