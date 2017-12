Bouilon de culture

Fatima Mernissi

Un hommage posthume a été rendu, jeudi dernier à Bruxelles, à l'éminente sociologue et écrivaine marocaine Fatima Mernissi, lors d’une rencontre qui a permis de jeter la lumière sur le combat de la défunte pour la cause féminine et l’héritage de sa pensée pionnière dans le monde arabo-musulman. En commémoration de la disparition de feue Mernissi, décédée le 30 novembre 2015 à l’âge de 75 ans, la Chaire bruxelloise baptisée en son nom a réuni, au Palais du Bozar, deux connaisseurs de l’œuvre de cette grande figure de la sociologie et de la lutte pour les droits des femmes pour se pencher sur les différentes facettes de son legs qui a largement influencé le développement des mouvements féminins maghrébin et arabe sur la voie de l’émancipation.



Ahmed Massâia



La troisième édition du Festival international des écoles supérieures d'art dramatique (FIESAD), lancée vendredi dernier à Rabat, a rendu un vibrant hommage au professeur universitaire et dramaturge Ahmed Massâia. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation artistique, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été rehaussée par la présence d’une pléiade de grands metteurs en scène et dramaturges internationaux, ainsi que de directeurs et doyens de plusieurs écoles et instituts supérieurs d’art dramatique d’Afrique, d’Europe et du monde arabe. Cette troisième édition, organisée par l’Association Issil d’art dramatique et d’animation culturelle (1-6 décembre), est dédiée à Ahmed Massâia, ancien directeur de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), en reconnaissance de ses efforts déployés pour assurer l’aboutissement du parcours des lauréats de cet institut et leur présence remarquable sur la scène artistique nationale.