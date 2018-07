Harvey Weinstein

Le dossier criminel contre Harvey Weinstein s’est alourdi lundi, l’ex-producteur de cinéma devenu le catalyseur du mouvement #MeToo étant désormais inculpé d’agressions sexuelles sur trois femmes, alors que son avocat maintenait son innocence. Le procureur de Manhattan Cyrus Vance a annoncé que l’ex-producteur, déjà inculpé fin mai pour un viol présumé remontant à 2013 et une fellation forcée datant de 2004, faisait désormais l’objet d’une nouvelle inculpation pour un “acte sexuel forcé” sur une troisième femme, remontant au 10 juillet 2006. Cette agression a donné lieu à trois nouveaux chefs d’accusation, dont deux pour “agression sexuelle prédatrice”, punissables d’une peine minimale de dix ans de prison et d’une peine maximale àperpétuité, a précisé le procureur dans un communiqué. Il n’a donné aucun détail sur l’identité de cette troisième victime supposée.



Cathy Guetta

Sa séparation avec David Guetta il y a quatre ans, Cathy l’a vécue comme un déchirement. Dans un long entretien accordé au magazine Elle, la reine de la nuit de retour avec un établissement à son nom à Ibiza ne maquillait pas la souffrance endurée ces quatre dernières années. «Notre divorce m’a anéantie, déclarait-elle. J’ai mis trois ans à reprendre mon souffle, trois années pendant lesquelles j’ai eu l’impression que ma vie s’était arrêtée net. Et pas seulement ma vie amoureuse, professionnellement aussi, je me suis retrouvée à l’arrêt, notre couple et nos activités étaient si liés… ».

Une fusion qui perdure – encore aujourd’hui – dans le partage du nom de famille. Bien que divorcés de David, Cathy s’appelle toujours « Guetta ». « Bah oui, c’est une marque, soulignait la reine de la nuit dans un reportage qui lui était consacré ce week-end sur M6. Et donc… Voilà… Lorsqu’on a divorcé avec David, c’était très clair que je gardais le nom, parce que c’était notre nom à tous les deux. »