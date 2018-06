Ezhel

Un tribunal d'Istanbul a acquitté, mardi, dès la première audience de son procès un célèbre rappeur turc, Ezhel, incarcéré depuis le mois dernier pour des accusations d'incitation à consommer de la drogue, a annoncé l'organisation Amnesty International.

Selon un tweet de l'organisation en Turquie, le juge a acquitté le rappeur et ordonné sa "libération immédiate", estimant qu'il n'avait pas commis de crime "intentionnellement".

D'après des médias turcs, la première audience de ce procès qui suscitait l'inquiétude d'organisations de défense des libertés, n'a duré que neuf minutes.

L'artiste âgé de 28 ans était poursuivi pour "incitation à consommer de la drogue et des stupéfiants" et risquait jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Il doit sortir de prison dans la journée. Lors de l'audience, Ezhel a été interrogé à propos de textes dans lesquels il évoquait la drogue et d'une photographie publiée sur les réseaux sociaux le montrant avec des feuilles de cannabis, selon Amnesty.



XXXTentacion



Le sulfureux rappeur américain XXXTentacion, dont le denier album a fini à la première place du classement de référence Billboard, est mort assassiné, lundi, en Floride à l'âge de 20 ans, a annoncé le shérif du comté de Broward. Le rappeur originaire de Floride a été abattu en pleine journée à Deerfield Beach, une ville au nord de Miami.

"La victime adulte masculine est bien Jahseh Onfroy, 20 ans, aussi connu comme le rappeur XXXTentacion", a écrit le service du shérif de Broward sur Twitter, après avoir indiqué sur le réseau social que la victime était morte lors d'une fusillade.

Selon le site d'informations people TMZ, un appel téléphonique a été passé dans l'après-midi aux services de police pour signaler que deux assaillants en cagoule venaient de voler un sac Louis Vuitton du véhicule du rappeur, avant de repartir dans leur SUV noir.