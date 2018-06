Oleg Sentsov

L’Ukraine a demandé dimanche à la Russie de laisser des médecins étrangers examiner le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie pour “terrorisme”, en grève de la faim depuis près de trois semaines et décrit récemment comme très affaibli. “Nous avons demandé à la Fédération de Russie de laisser des médecins ukrainiens et étrangers voir les prisonniers politiques ukrainiens”, a indiqué sur Twitter la ministre ukrainienne de la Santé Ouliana Souproune, utilisant le hashtag “#FreeSentsov” (“libérez Sentsov”, ndlr). Ces visites doivent permettre d’”évaluer leur état de santé”, affirme-t-elle dans une lettre envoyée aux ministres russes des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et de la Santé, Veronika Skvortsova, et dont elle a également publié une copie sur Twitter. Opposés à l’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, Oleg Sentsov et le militant écologiste ukrainien Alexandre Koltchenko ont été condamnés en août 2015 pour “terrorisme” et “trafic d’armes”.



Johnny Hallyday

Des milliers de fans sont attendus dans et à l’extérieur de l’Eglise de la Madeleine à Paris le 15 juin pour une messe anniversaire en hommage à la star française Johnny Hallyday, qui aurait eu 75 ans ce jour-là, a-t-on appris lundi de sources concordantes. Les funérailles du rockeur, né à Paris d’une mère française et d’un père belge, avaient été célébrées le 9 décembre, quatre jours après sa mort, dans ce vaste édifice en plein coeur de Paris devenu un lieu de mémoire pour ses fans. Depuis, le 9 de chaque mois, la messe de 12h30 est célébrée à l’intention du chanteur devant plusieurs centaines de personnes (jusqu’à 950 en mai), a indiqué à l’AFP le curé de la paroisse, le père Bruno Horaist.