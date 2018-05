Patrimoine hassani



La préservation du patrimoine culturel hassani constitue un volet essentiel de l’action menée dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) depuis son lancement en 2005 au niveau de la province de Laâyoune, a souligné le chef de la Division de l’action sociale (DAS) dans la province, Zaoui Belkhir.

Diverses initiatives portant sur la préservation et la valorisation du patrimoine, de la culture et de la musique hassanis ont été soutenues et appuyées par l’INDH, a indiqué M. Belkhir dans une déclaration à la presse en marge du lancement du programme d’animation culturelle et artistique à l’occasion du mois de Ramadan et dans le cadre de la commémoration du 13ème anniversaire de l’INDH.

Initié en partenariat avec le conseil régional, la commune de Laâyoune et les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports, ce programme prévoit une série d’activités avec la participation d’associations concernées par la culture et le patrimoine hassani et qui ont bénéficié de l’appui de l’INDH, a-t-il relevé.



Concert



La jeune pianiste marocaine, Nour Ayadi, a enchanté le public portugais avec un concert donné dans le cadre de la 3ème édition du Festival de musique de Mafra (30 km au nord de Lisbonne).

Devant une salle archicomble, la talentueuse artiste, à peine âgée de 19 ans, a interprété avec brio des morceaux choisis des chefs-d'œuvre de la musique classique de grands musiciens tels que Bach et Prokofiev.

Nour Ayadi qui, parallèlement à sa carrière artistique, poursuit de brillantes études à Sciences po Paris, a donné l’exemple des jeunes Marocains pleins de talents et d’ambition pour se perfectionner et s’imposer au niveau international.

Nour, qui a débuté ses études de piano à l’âge de six ans, est la première marocaine à remporter le Grand Prix du concours international SAR La Princesse Lalla Meryem (en 2016).

Elle a aussi remporté plusieurs consécrations et participé à différentes manifestations notamment au Palais des Nations à Genève pour la cérémonie d’ouverture des Nations unis en 2016, à Essaouira pour le Festival des Alizées en 2015, à Varsovie au Festival international de Chopin en 2016, à l’Assemblée nationale à Paris, en Espagne, au Portugal, ainsi qu’au Maroc.