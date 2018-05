Morgan Freeman



L'acteur américain Morgan Freeman a présenté des excuses jeudi dernier après des accusations de harcèlement sexuel par huit femmes, devenant la dernière star masculine en date mise en cause pour comportement déplacé dans la foulée de l'affaire Weinstein.

Certaines des dizaines de personnes interrogées par la chaîne de télévision CNN ont toutefois également décrit un comportement irréprochable de l'acteur. "Je m'excuse envers quiconque s'est senti mal à l'aise ou non respecté. Cela n'a jamais été mon intention", a plaidé le comédien dans un message aux médias. Le syndicat des acteurs SAG-Aftra, qui vient d'octroyer à M. Freeman --l'un des acteurs les plus demandés à Hollywood-- une récompense honorant l'ensemble de sa carrière d'un demi-siècle, a fait savoir qu'il envisageait de prendre des "mesures correctrices".

Une porte-parole du SAG jointe par l'AFP a souligné que l'acteur, connu pour sa voix profonde et sa diction parfaite, avait le droit de se défendre mais que "ces accusations sont convaincantes et dévastatrices". Le syndicat veut "croire les voix courageuses qui s'élèvent pour dénoncer les incidents de harcèlement".



Michael Jackson



Les héritiers de Michael Jackson ont accusé mercredi la chaîne américaine ABC, qui appartient au groupe Disney, d'exploiter l'image du Roi de la pop dans un documentaire qu'ils qualifient de "répugnant et non autorisé".

Selon la chaîne, le documentaire "The Last Days of Michael Jackson" (Les derniers jours de Michael Jackson) comprend des interviews de l'artiste jamais vues auparavant et le témoignage inédit d'un guide touristique qui était devant la propriété de Michael Jackson en Californie lorsque la star est décédée en 2009.

Dans un communiqué, les héritiers de Michael Jackson accusent ABC, qui n'a pas réagi, d'utiliser sans autorisation une photo déposée et une silhouette du chanteur dans ses bandes-annonces et outils promotionnels, des éléments depuis retirés de l'émission.