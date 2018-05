Parution

Le musicologue marocain, Abdelaziz Benabdeljalil, vient de publier un ouvrage intitulé “le Maroc au premier congrès de la musique arabe au Caire 1932”. Edité par la librairie Al Aman à Rabat, ce livre de 155 pages de format moyen comporte une multitude d’axes visant à faire connaître les membres de la délégation marocaine ayant participé à ce congrès, les instruments musicaux utilisés lors de cet évènement, ainsi que les commissions du congrès. M. Benabdeljalil, membre de l’Union des écrivains du Maroc, est l’auteur de nombre d’ouvrages ayant trait à la musique dont “La musique pour les enseignants des écoles primaires” (1966), “Introduction à l’histoire de la musique marocaine” (1983) et le “Dictionnaire des termes de la musique andalouse marocaine” (1992). Le musicologue est également le lauréat du prix “Recherches et études 2009” de l’Académie arabe pour la musique, relevant de la Ligue arabe.



Film éducatif

La ville de Ouarzazate abrite, du 10 au 12 mai, le Festival national du film éducatif, une manifestation placée sous le signe “Le rôle du cinéma dans le développement de la culture de l’image chez l’enfant”. Initié par l’Association du développement de la coopération scolaire en coordination avec la direction provinciale de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le festival s’inscrit dans le cadre du programme annuel de l’association.

Selon les organisateurs, cette manifestation pédagogique et artistique coïncide également avec la célébration du 50è anniversaire de la création de l’Association du développement de la coopération scolaire.