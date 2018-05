Maurane

Le monde de la chanson française pleurait mardi le décès brutal de la chanteuse belge Maurane, retrouvée morte lundi soir à son domicile de Bruxelles, alors qu’elle venait d’amorcer à 57 ans son retour sur scène après plus de deux ans d’absence.

De son vrai nom Claudine Luypaerts, Maurane a été retrouvée inanimée dans son lit lundi vers 20h00 locales (18H00 GMT) à son domicile du quartier de Schaerbeek, selon des informations des médias belges confirmées dans la nuit par le parquet de Bruxelles, qui a ouvert une enquête.

Mardi matin, le décès restait inexpliqué et la justice attendait un rapport sur les premières éléments de l’enquête avant d’ordonner éventuellement une autopsie, a indiqué à l’AFP un porte-parole du parquet. “Il n’y a pas eu d’intervention d’un tiers”, a fait valoir ce magistrat, excluant la piste criminelle.



Adele

Le week-end dernier, Adele a célébré ses 30 ans. Pour marquer comme il se doit cet événement, la chanteuse s’est offert une soirée titanesque. Au sens propre du terme. Titanic, le film culte de James Cameron, était en effet le thème de sa petite fête d’anniversaire. Apparemment, elle est super fan et ses proches lui avaient organisé une belle surprise.

Pour l’occasion, Adele avait adopté le look de Rose, l’héroïne du long-métrage aux 11 Oscars. Un déguisement tellement réussi que l’interprète de Rolling in the deep aurait pu passer pour la sœur jumelle de Kate Winslet ! “La meilleure soirée de ma vie”, s’est réjouie Adele sur son compte Instagram, partageant quelques clichés de la fête. Sur l’un, elle prend la pose sur la réplique du fameux grand escalier du mythique paquebot (que l’on voit aussi dans le film, quand Rose va à la rencontre de Jack). Sur un autre, on la voit danser au côté de la réalisatrice Sam Taylor-Johnson.