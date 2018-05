Spanish Arab Fashion

La première édition de la “Spanish Arab Fashion”, un événement dédié à la mode, la gastronomie et l’artisanat, sera organisée les 3 et 4 mai à Madrid à l’initiative de l’Association Entre Culturas (Entre Cultures), en collaboration avec plusieurs parties. Cet événement, qui aura lieu au stade Santiago Bernabéu, a pour objectif de promouvoir le dialogue et l’échange entre les cultures de plusieurs pays arabes et celle de l’Espagne, indique un communiqué des organisateurs. Il s’agit aussi d’une occasion de mettre en valeur la diversité culturelle dans certaines de ses composantes, ainsi que la multiplicité des interprétations qu’elles peuvent susciter dans les différents domaines d’intervention liés surtout à la créativité. “Spanish Arab Fashion” se veut une occasion aussi pour les professionnels à même de leur permettre de nouer des relations commerciales dans les domaines, entre autres, du tourisme, de la gastronomie, la culture et de la mode. Initiée en collaboration notamment avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), la première édition de la “Spanish Arab Fashion” verra ainsi la participation de l’Espagne, du Maroc, des Emirats arabes unis, de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte et du Sultanat d’Oman.



Poésie



La 1ère édition du Festival international Sijilmassa de la poésie et d’arts plastiques sera organisée, du 3 au 6 mai, à Errachidia sous le thème “La poésie et l’art plastique un pont pour la diplomatie culturelle”. Initiée par le Forum Sijilmassa pour la culture et la créativité, cette manifestation a pour objectifs d’ouvrir de nouveaux horizons à la créativité, à la communication et à l’échange d’idées. Il s’agit également d’instaurer un espace de recherche et d’études en s’appuyant sur le potentiel important dont dispose la région de Drâa-Tafilalet en termes d’infrastructures universitaires jeunes et prometteuses et de capacités scientifiques et académiques avérées. Selon les organisateurs, le festival vise aussi à établir un trait d’union en vue de faciliter le dialogue interculturel et préserver les spécificités culturelles de la région.