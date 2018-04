Conférence / EGE

L’école de gouvernance et d’économie de Rabat (EGE) organise, vendredi prochain à 19h dans l'Amphithéâtre de l'école, une conférence intitulée «La place des jeunes dans la société marocaine contemporaine». Les intervenants à cette conférence tenteront de répondre à plusieurs questions dont «Qui sont les jeunes d'aujourd'hui au Maroc ?», «Quelle place occupent-ils dans les sphères politiques, économiques et sociales ?», «Peut-on les définir uniquement à partir d’un âge déterminé ?», ou encore «Comment peut-on rompre avec les discours qui les homogénéisent et les présentent à travers des visions stéréotypées ?». «L'objet de cette table ronde n'est pas tant de parler de la "jeunesse" que des jeunes, en prenant en compte toutes les diversités constitutives de la société composite marocaine», expliquent les organisateurs.

Pour ce qui est des intervenants, il s’agit de Said Bennis, enseignant-chercheur à l’Université Mohammed V – Rabat, Leïla Boufraioua, enseignante-chercheuse à l’Université Moulay Ismaïl Meknès et Jean Zaganiaris, enseignant-chercheur EGE Rabat, Université Polytechnique Mohammed VI. La séance sera, par ailleurs, modérée par Chaima Benakka étudiante à l’EGE Rabat et Emile Brassard, étudiant à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)



Exposition



L'exposition "Sur les traces d'Ibn Battouta: de Tanger au Caire et de Mogadiscio à Tombouctou" a récemment été inauguré au Musée de Bank Al-Maghrib à Rabat. Cette manifestation artistique, qui se tient jusqu'au 31 décembre prochain, rend hommage aux voyages d'Ibn Battouta en Afrique orientale et occidentale, dans le but de jeter la lumière sur les relations historiques communes et importantes qu'entretenait déjà, à cette époque, le Maroc avec ses voisins du continent africain durant la première moitié du VIIIe siècle de l'Hégire. L'exposition met également en avant l'itinéraire d'Ibn Battouta en Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen, sur les côtes orientales de l'Afrique, en Andalousie et au pays du Soudan, et revient sur les évènements et conflits les plus importants ayant marqué son époque ainsi que sur les luttes de pouvoir pour consolider l'indépendance des différents sultanats de l'empire abbasside en pleine décadence.