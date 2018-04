Cosby

Le jury devait reprendre jeudi ses délibérations au procès de Bill Cosby, après deux semaines et demie de débats, avec l'objectif de se prononcer à l'unanimité sur la culpabilité ou non de l'acteur américain. Longtemps considéré comme une figure morale, Bill Cosby est accusé d'avoir agressé sexuellement l'ancienne basketteuse professionnelle Andrea Constand à son domicile en janvier 2004, après lui avoir fait avaler un puissant sédatif. S'il est reconnu coupable des trois chefs d'accusation retenus contre lui, Bill Cosby, âgé de 80 ans, risque jusqu'à 30 ans de prison. En juin 2017, à l'issue de 52 heures de délibérations, le jury du premier procès de Bill Cosby n'avait pu se prononcer à l'unanimité, entraînant son annulation.



Stan Lee

Une masseuse a porté plainte pour agression sexuelle contre le célèbre Stan Lee, créateur d'une foison de super-héros Marvel, l'accusant notamment d'attouchements inappropriés lors de faits qui se seraient produits l'année dernière à Chicago. Dans sa plainte déposée lundi, Maria Carballo accuse le scénariste et éditeur de 95 ans de s'être caressé devant elle et de l'avoir touchée avec ses parties génitales. Selon le texte, les faits remontent à avril 2017, quand le créateur de Spider-Man et des Avengers, entre autres, s'est rendu à Chicago pour une convention de comic-books. Une version démentie par l'avocat de Stan Lee.

"C'est une personnalité connue et je pense que c'est de l'extorsion", a déclaré Jonathan Freund au Chicago Tribune. "Il a 95 ans, je ne pense pas qu'il ferait ça", a-t-il ajouté. Maria Carballo affirme dans sa plainte avoir été envoyée à deux reprises dans la suite de Stan Lee. Durant le premier massage, ce dernier se serait caressé devant elle. Elle aurait alors mis fin au massage et serait partie.