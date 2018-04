Salon

La participation du Maroc comme invité d'honneur au Salon international du livre de Québec (SILQ), qui se tient du 11 au 15 avril, est une occasion idoine pour faire rayonner les différents affluents et aspects de la richesse et de la diversité de la culture millénaire du Royaume, a affirmé, mardi, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj. Dans une déclaration à la MAP, M. El Aaraj a souligné que la forte présence du Maroc à cette grande manifestation culturelle vise aussi à conforter la participation du Royaume à plusieurs salons et événements culturels de renommée internationale, en faisant découvrir au public québécois et canadien une pléiade d’écrivains et d’éditeurs marocains, avec notamment un fonds documentaire qui comporte pas moins de 2.000 titres. Cette participation, marquée par la présence de plusieurs institutions gouvernementales, académiques et de recherche marocaines, est également une opportunité pour présenter les grands pas franchis par le Royaume dans le domaine de la créativité culturelle et les actions menées pour la préservation de son patrimoine matériel et immatériel.



Festival

La ville d’Agadir abrite, du 20 au 22 avril courant, la 3ème édition du Festival international des arts et des cultures (FIAC). Selon un communiqué des organisateurs, le festival propose une variété de troupes folkloriques et spectacles artistiques issus d’Espagne, d’Italie, de Colombie, du Pérou, d’Argentine, du Sénégal, du Cameroun, du Mali et du Maroc. Cette manifestation est organisée par l’université Ibn Zohr et le forum Sud Cultures, en collaboration avec le Conseil de la région Souss-Massa, le ministère de la Culture et l’Institut Cervantes. Le FIAC se propose de mettre en valeur "l’interculturalité fondée sur des performances qui représentent activement les régions et les pays d'où elles proviennent", ajoute la même source notant que les troupes invitées représentent les cultures des régions ou des pays d'où elles viennent et dont l'orientation artistique et créative consiste à préserver les spécificités culturelles de ces pays et des identités qu'elles expriment.