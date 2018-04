James Toback

Le réalisateur James Toback, accusé par une quarantaine de femmes de harcèlement et agressions sexuelles commises sur plusieurs décennies, ne sera pas poursuivi par la procureure de Los Angeles au vu des plaintes actuelles contre lui. Le bureau de la procureure de Los Angeles Jackie Lacey a transmis à l'AFP lundi les rapports d'évaluation portant sur les accusations de cinq femmes, sur des agressions présumées entre 1978 et 2008, mais les poursuites sont rejetées essentiellement à cause de la prescription des faits. L'une des victimes, identifiée comme "Jane Doe 5", (l'équivalent de Mme X aux Etats-Unis, ndlr) accuse le cinéaste de 73 ans d'avoir frotté "son entrejambe sur sa jambe nue jusqu'à ce qu'il éjacule" lors d'une entrevue en 2008. Mais "elle ne s'est pas présentée à une interview prévue avec notre bureau", a expliqué le bureau de la procureure.



Bill Cosby

Après un premier procès non concluant, l'acteur et légende de la télévision américaine Bill Cosby affrontait lundi, à 80 ans, un nouveau procès pour agression sexuelle.

C'est le plus important depuis la naissance du mouvement #Metoo et il a été difficile pour lui. En juin 2017, le premier procès de celui que beaucoup surnommaient affectueusement le "père de l'Amérique", à l'apogée du sitcom "The Cosby Show" (1984-1992) qui l'a rendu célèbre, s'était soldé par une annulation. Les douze jurés réunis dans la petite ville de Norristown, à 30 kilomètres de Philadelphie, étaient restés divisés sur la culpabilité ou non de cet octogénaire, symbole de promotion sociale noire et de droiture morale jusqu'à son inculpation en décembre 2015, accusé d'avoir agressé sexuellement une ancienne basketteuse, Andrea Constand, à son domicile en janvier 2004, après lui avoir fait avaler un puissant sédatif.