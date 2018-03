Oleg Tabakov

Le célèbre acteur russe Oleg Tabakov, connu pour ses rôles dans des films cultes de l'époque soviétique, est décédé lundi à 82 ans, à la suite d'une "longue et grave maladie", a annoncé le théâtre Mkhat de Moscou, dont il était le directeur artistique, à l'agence de presse russe TASS. Né en 1935 à Saratov, dans le sud-ouest de la Russie, Oleg Pavlovitch Tabakov a intégré dès sa création en 1956 la troupe du théâtre moscovite Sovremennik, devenue une des plus célèbres de Russie, après avoir été repéré par son fondateur, le célèbre metteur en scène Oleg Efremov. En 1967, il interprète le rôle de Nicolas Rostov dans "Guerre et Paix", dirigé par Sergueï Bondartchouk, premier film soviétique à obtenir, en 1969, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.



Johnny Hallyday

Jeudi aura lieu à Nanterre le premier round judiciaire dans le conflit qui déchire le clan Hallyday : un juge doit examiner la demande de David Hallyday et Laura Smet, qui réclament un droit de regard sur l'album posthume de leur père ainsi que le gel de son patrimoine, dans l'attente du règlement du litige sur son héritage. L'image de la famille unie renvoyée le 9 décembre dernier lors des funérailles de Johnny Hallyday sur le parvis de l'église de la Madeleine à Paris n'est qu'un lointain souvenir. Trois mois plus tard, la justice va devoir trancher un premier litige.