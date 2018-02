Festival

La 8ème édition du Festival international du cinéma des jeunes de Meknès (FICJM) s'est ouverte, jeudi soir, avec la participation de films produits par de jeunes réalisateurs venus du Maroc et d’ailleurs. La cérémonie d’ouverture agrémentée par la brillante prestation de l’orchestre municipal de Meknès et sa chorale, a été marquée par l’hommage rendu notamment au réalisateur Youssef Britel et l’actrice Sanae Al Alaoui. Le FICJIM qui souffle sa huitième bougie, se veut un tremplin pour des jeunes marocains et étrangers dans le domaine du cinéma, a déclaré à la MAP, le président du Festival Ahmed Elhabib Belmehdi, se félicitant de la qualité des œuvres des jeunes réalisateurs présents à cette édition, dont la Belgique est l’invitée d’honneur. Le jury de cette édition, présidé par le réalisateur marocain Mohamed Abderrahmen Tazi est composé de Sanae cheikh (sénariste et journaliste), Maher Hachach (réalisateur/Egypte), Khalid Zekri (professeur universitaire) et Zhour Himmich (journaliste).



Publication

"Les jeunes et les défis de l'intégration dans la société du savoir" est l'intitulé du nouvel ouvrage en langue arabe de l'universitaire marocain et chercheur en psychologie sociale, Elmostapha Haddiya, qui vient de paraître traitant d'une question d'actualité à savoir la transition vers une nouvelle société dominée par le savoir dans sa dimension technico-scientifique. L'ouvrage (175 pages de taille moyenne) se décline en huit chapitres s'attardant sur la société du savoir: concept et signification, la société du savoir: réalité et attentes dans les pays arabes, l'éducation et l’enseignement comme base pour l’autonomisation de la société du savoir et l’enseignement des compétences de la réflexion pour accéder à la société du savoir. Il traite aussi des défis de la préparation des jeunes pour accéder à la société du savoir, du soutien de la culture d'innovation et de créativité pour aller vers l'autonomisation et construire une société du savoir et de la participation à la production du savoir comme base du développement holistique.