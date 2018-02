Vernissage



L'artiste-photographe Houda Kabbaj a accroché, vendredi soir à So Art Gallery de Casablanca, ses œuvres photographiques en noir et blanc, où la jeune artiste tente avec brio de refléter la relation étroite entre le végétal et l’humain.

Baptisée "Immanence", l'exposition propose au public de découvrir, du 2 février au 2 mars, une vingtaine de clichés grands formats en noir et blanc mêlant le familier et l’inhabituel du mythe de la femme dans le monde végétal.

Au sujet de ses prises, la jeune artiste a souligné, dans une déclaration à la MAP, que "chaque prise de vue est unique, ancrée dans le moment et guidée par mon instinct", révélant qu’elle porte un intérêt particulier au milieu végétal et à son langage qu’elle qualifie d’"invisible".

L'artiste-photographe a indiqué que ses illustrations jettent la lumière sur la photographie argentique qui la passionne, "en noir et blanc, au grain prononcé, les textures transcendent l’image", saluant le travail de Diamantino, tireur filtreur parisien, avec qui elle collabore et qu’elle nomme son "alchimiste".

Née à Casablanca en 1985, la photographe Houda Kabbaj est diplômée de l’Ecole spéciale d’architecture à Paris. Elle participe à plusieurs expositions collectives d’artistes marocains notamment au Forum économique mondial à Davos en Suisse en 2009, au Festival biannuel international de la photographie à Amsterdam en 2013 et au Musée de la Palmeraie lors des Biennale de Marrakech en 2016.



Don



Le fonds documentaire de la bibliothèque privée du poète et journaliste marocain, feu Mohamed Benyahia Tanjaoui, a été remis à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat, sous forme de don mis à la disposition de chercheurs, des étudiants et du public.

Une convention a été signée en ce sens jeudi en vertu de laquelle la famille du défunt, représentée par sa veuve Mme Rabiâ El Mrabet et ses deux fils Kaïss et Achraf, fait don à la BNRM du fonds documentaire de feu Benyahia Tanjaoui, composé de plus de 1.400 ouvrages et documents historiques, politiques, littéraires et poétiques.

Natif de Tétouan en 1936, le défunt a fait ses études à l'école coranique, puis à l'Institut religieux de Tétouan, à l'Institut libre et à l'université Al Quaraouiyine à Fès.

Faisant montre dès son jeune âge d'un intérêt particulier pour le journalisme, feu Benyahia Tanjaoui a débuté sa carrière professionnelle de journaliste en publiant une revue manuscrite avant de rejoindre les quotidiens ''Annahar'' (Le jour) et ''Al Oumma'' (La nation) à Tétouan.