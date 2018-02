Ricardo Burgos



Un rappeur de Chicago a été condamné à plus de 15 ans de prison pour détention illégale d’arme à feu, après être apparu armé dans un vidéoclip qu’il avait tourné dans un hôtel, ont rapporté mercredi les autorités locales.

Ricardo Burgos, 31 ans, qui utilise comme nom de scène “Nation”, n’était pas autorisé à détenir d’arme, ayant fait l’objet de précédentes condamnations pénales. On le voit pourtant dans le clip en train de rapper sur le thème de la vente de drogues, en tenant deux armes à feu. Cela n’a pas échappé à la police, qui a, par ailleurs, déterminé que l’une des deux armes était volée et avait été utilisée dans une fusillade à Chicago deux jours avant le tournage de la vidéo. “Nation” a également été piégé par des policiers en civil, à qui il a vendu quelques grammes de cocaïne et d’héroïne. Poussé à plaider coupable, il a finalement écopé d’une sentence de 188 mois de réclusion.



Jorge Volpi



L’écrivain mexicain Jorge Volpi a remporté mercredi le prix Alfaguara 2018 pour “Un roman criminel”, consacré à l’affaire d’une Française ayant passé plus de sept ans en prison au Mexique pour “enlèvement” avant que sa condamnation ne soit annulée en 2013 par la Cour suprême. “C’est un roman sur la recherche de la vérité” et qui “relance le débat sur notre système judiciaire”, a déclaré à la presse l’auteur mexicain. Florence Cassez avait 31 ans à la fin 2005 quand elle a été arrêtée en même temps qu’un Mexicain, Israel Vallarta, soupçonné de diriger un groupe ayant à son actif une dizaine d’enlèvements et un meurtre. Elle avait été condamnée en 2009 à 60 ans de prison et passé plus de sept ans en détention avant que la Cour suprême mexicaine n’annule sa condamnation, début 2013, en estimant que ses droits constitutionnels avaient été violés par les autorités et que les preuves avaient été trafiquées.