Bill Cosby

L'acteur et humoriste américain Bill Cosby est monté sur scène lundi soir pour la première fois depuis le début de ses déboires judiciaires, dans un club de jazz de Philadelphie (est). Accusé d'agression sexuelle par une ancienne employée de l'université de Temple, Bill Cosby a fait l'objet d'un procès en juin 2017, qui a été annulé faute de verdict unanime de la part des jurés. Un nouveau procès doit s'ouvrir le 2 avril, présidé par le même magistrat mais avec un nouveau jury. Depuis son inculpation le 30 décembre 2015, l'acteur devenu une immense célébrité avec le sitcom "The Cosby Show" (1984-1992) n'a fait aucune intervention publique, hormis un entretien à la radio en mai 2017. Lundi, il s'est produit, à la surprise générale, sur la scène d'un petit club de jazz de Philadelphie, le LaRose Jazz Club, lors d'une soirée dédiée au saxophoniste Tony Williams. D'excellente humeur, il a passé un peu plus d'une heure dans cette salle qui n'était pas pleine, devant un peu moins de cinquante spectateurs, a constaté un photographe de l'AFP.



Dany Brillant

Dany Brillant tente de revenir dans le cœur des Français avec Rock and swing, un album concept dans lequel le chanteur mélange deux styles qu’il affectionne tout particulièrement: le rock et le jazz. «Après être allé puiser l’inspiration à Cuba, en Italie, à Porto Rico dans mes précédents albums, je me suis dit qu’il fallait retrouver la musique de la joie, confie le chanteur dans les colonnes de Télé Magazine. L’époque est difficile, surtout depuis la période des attentats, et il faut combattre la morosité ambiante. Chaque chanson est un hymne à la vie. » Et la vie – justement – n’a pas ménagé Dany Brillant ces dernières années. Dans son entretien, le chanteur évoque Tu es mon rêve, une chanson écrite en hommage à son épouse, Nathalie Moury : «Depuis quatre ou cinq ans, j’ai un passage à vide, avoue l’artiste. [Nathalie] a toujours été et est toujours là».