Cécile McLorin

La chanteuse franco-américaine Cécile McLorin Salvant a reçu dimanche soir à Paris le Prix Django-Reinhardt 2017 de l'Académie du jazz, qui n'avait jamais été remis à un ou une vocaliste depuis sa création en 1954. Ce prix, le plus prestigieux de l'Académie, récompense le meilleur musicien ou la meilleure musicienne français(e) de l'année écoulée. C'est seulement la quatrième fois qu'une femme le remporte. "Elle possède une voix d'une justesse absolument renversante avec une élasticité rare, ce qui fait qu'elle l'utilise comme un instrumentiste de haut vol le ferait", a déclaré à l'AFP François Lacharme, 57 ans, président depuis 2005 de l'Académie. Franco-américaine, Cécile McLorin Salvant est née il y a 28 ans à Miami d'un père haïtien et d'une mère guadeloupéenne. Elle a publié en 2017 son quatrième album, "Dreams and Daggers". Elle avait déjà frôlé le Prix Django-Reinhardt en 2013 et en 2015, où elle avait à chaque fois figuré parmi les trois finalistes.



Natacha Polony

Forte de sa renommée depuis sa participation comme chroniqueuse à l'émission de Laurent Ruquier, «On n'est pas couché», Natacha Polony tenait depuis 5 ans une revue de presse dans la matinale d'Europe 1. Mais ce contrat, précaire, s'est arrêté en juin et n'a pas été renouvelé. Depuis, la polémiste a entamé une procédure judiciaire à l'encontre de son ex-employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Ce week-end, comme c'est un argument de l'avocat d'Europe News, l'agence de presse d'Europe 1, pour justifier l'éviction de Natacha Polony, son salaire a été révélé dans le journal l'Express : "Cette charge ne peut être supportée de manière permanente". En effet à 27 400 euros par mois, la polémiste revenait cher à la radio actuellement en grande difficulté. Natacha Polony demande pourtant 800 000 euros de dommages et intérêts à Europe 1. Mais l'avocat de l'agence de presse a concédé que six mois de salaire soit 164 400 euros suffiraient à couvrir le préjudice.