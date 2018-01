Johnny Hallyday



Un rarissime bolide italien, une Iso Grifo A3-C de 300 chevaux, l'une des premières voitures de sport de Johnny Hallyday, rocker français récemment décédé, sera proposé aux enchères le 7 février à Paris, a annoncé mardi la maison de ventes Sotheby's.

Estimé à trois millions d'euros, nettement plus que la cote du marché en raison de son illustre premier propriétaire, ce véhicule de deux places est doté d'un moteur à position centrale V8 Chevrolet de 5,3 litres. Produite à dix exemplaires seulement, la Iso Grifo A3-C a été conçue en 1964 par l'ingénieur automobile Giotto Bizzarrini, un ancien de Ferrari.

La carrosserie en alliage d'aluminium pour l'aéronautique, est signée Bertone. Avec seulement 26.000 kilomètres au compteur, l'exemplaire proposé aux enchères a été acheté de première main par Johnny Hallyday en novembre 1965, précise Sotheby's, confirmant une information du Figaro.



Gwyneth Paltrow



Gwyneth Paltrow refait officiellement sa vie. L'actrice a annoncé ses fiançailles avec Brad Falchuk, créateur de "Glee" et de "American Horror Story". "Nous nous sentons incroyablement chanceux de nous être rencontrés dans nos vies alors que nos réussites et nos échecs peuvent servir de base pour une relation saine et heureuse", ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

Gywneth Paltrow a expliqué qu'à la moitié de sa vie (elle a 46 ans), elle avait accepté l'idée que l'amour romantique peut être complexe. "J'ai décidé d'essayer encore une fois", confie-t-elle à propos du mariage. "Non seulement parce que je crois avoir trouvé l'homme avec lequel je devais être mais aussi parce que j'accepte les opportunités de rompre des schémas existants qui sont rendus possibles grâce à l'intimité".