Prix



Trois chercheurs marocains ont remporté le Prix Charjah pour la recherche en critique d'art plastique, dans sa 8ème édition organisée par le cercle culturel de Charjah aux Emirats arabes Unis. Lors d'une cérémonie organisée à Charjah, le premier prix a été décerné à Fatima Zohra Saghir pour sa recherche sur "Le charme des arts contemporains: entre l'histoire et la géographie", tandis que le deuxième prix a été attribué à Ibrahim Lhicen pour sa recherche sur "La cartographie de l'art contemporain". Le troisième prix est revenu à Ibrahim Lhajari pour son étude sur "L'avenir des arts contemporains arabes et le digital".

Le jury de cette édition, placée sous le thème "L'art contemporain et ses perspectives dans le monde arabe", est composé de Chakir Abdelhamid (Egypte), Cherbel Dagher (Liban) et Farouk youssef (Irak).



Idir



Le public algérien a rendez-vous les 4 et 5 janvier à Alger avec Idir, l'icône de la chanson algérienne d'expression kabyle, de retour sur la scène artistique algérienne après une absence de près de 40 ans, dans un concert-évènement placé sous le signe des retrouvailles. Selon la presse algérienne, trente musiciens et un groupe de choristes, encore en répétitions, accompagneront Idir qui devra partager la scène avec des chanteurs français, à l'instar de Gérard Lenorman et Maxime Le Forestier qui avaient participé à son dernier album sorti en 2017. Après ces deux concerts à Alger, le chanteur prévoit une grande tournée qui devrait le conduire à Annaba, Bejaia, Batna, Constantine et Tlemcen, entre autres, à partir de mai prochain.