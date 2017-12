Enrique Iglesias

C'est la surprise du jour, révélée par TMZ : Enrique Iglesias et Anna Kournikova sont désormais parents de jumeaux, Nicholas et Lucy. La joueuse de tennis russe de 36 ans a accouché samedi dernier à Miami. Ce sont les premiers enfants du couple, ensemble depuis 2001. Et le fait que cette grossesse n'ait jamais été révélée n'est pas étonnant: Enrique et Anna ont toujours été très discrets quant à leur relation. La dernière photo en public d'Anna remonte même à novembre 2016. Depuis, elle avait fait profil bas et on comprend désormais pourquoi. L'arrivée des jumeaux sera peut-être l'occasion pour Julio, le père d'Enrique, d'enfin rencontrer Anna. Car en début d'année, le chanteur confiait à un magazine qu'en 16 ans de relation, il ne les avait toujours pas présentés, précisant qu'ils "devaient se rencontrer à un moment donné", rapporte The Sun.



Lady Gaga

En septembre dernier, Lady Gaga présentait un documentaire sur sa vie, Gaga : Five foot two, au Festival de Toronto où elle dévoilait être atteinte de fibromyalgie. Elle a profité de l’événement pour annoncer vouloir faire une pause dans sa carrière. Quelques jours plus tard, la chanteuse s’est vue contrainte d’annuler toute une série de dates de sa tournée mondiale, le Joanne World Tour, à cause de ses problèmes de santé. Mais des rumeurs annonçant Gaga à Las Vegas ont commencé à fleurir et la Mother Monster a décidé d’y répondre en personne. C’est donc sur son compte Instagram qu’elle a posté une série de photos où elle signe son contrat de résidence pour deux ans au Park Theatre, la salle de l’hôtel casino Park MGM.