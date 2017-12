Arnold Schwarzenegger

"Grâce à des gens comme vous, on y arrivera", a lancé l'ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger à des dizaines de jeunes venus assister au Sommet pour le climat de Paris, les encourageant à s'engager pour un monde "vert". "Nous allons le faire pas à pas, mais nous finirons notre marathon et nous créerons un avenir avec des énergies propres", a déclaré l'ancienne star du cinéma, faisant applaudir un jeune garçon, Sofiane, le premier à "oser" se saisir du micro pour lui demander des conseils pour lutter contre le changement climatique.

"Alors n'acceptez pas qu'on vous dise non", a-t-il ajouté, racontant comment lui-même avait dû surmonter à chaque étape de sa carrière des commentaires lui disant que ses rêves d'aller en Amérique, de devenir acteur puis gouverneur de Californie étaient "impossibles".



Sylvester Stallone

Il y a deux mois, Sylvester Stallone indiquait qu'il réaliserait le long métrage Creed 2. Aujourd'hui, le site Variety annonce que ce ne sera finalement pas le cas. "Sly" et l'acteur Michel B. Jordan ont en effet personnellement décidé de confier la mise en scène au jeune Steven Caple Jr., à qui l'on doit notamment le récent The Land.

Creed 2, suite de Creed - L'Héritage de Rocky Balboa, mettra une nouvelle fois à l'honneur le boxeur Adonis Creed (Michael B. Jordan), qui doit maintenant gérer son nouveau statut de star du ring en même temps que sa vie familiale et sa quête incessante pour devenir un champion. L'histoire du long métrage, qui verra le retour à l'écran de Stallone et de Tessa Thompson, pourrait être centrée autour du personnage d'Ivan Drago (Dolph Lundgren), qui a tué Apollo, le père d'Adonis, dans Rocky IV.