Rania Youssef



L'actrice égyptienne Rania Youssef devrait comparaître en janvier devant la justice pour avoir porté une robe en partie transparente lors de la cérémonie de clôture du Festival international du film du Caire. L'actrice avait défilé sur le tapis rouge habillée d'une robe moulante en haut et droite et transparente en bas laissant voir ses jambes. Un avocat égyptien Amrou Abdessalam a déposé une plainte devant un tribunal du Caire, accusant l'actrice "d'incitation à la débauche", un délit passible de cinq ans d'emprisonnement, selon un responsable judiciaire. L'affaire sera examinée le 12 janvier prochain, selon la même source judiciaire ayant requis l'anonymat. Un autre avocat, Samir Sabri, connu pour avoir porté plainte contre plusieurs célébrités, a de son côté déposé une plainte auprès du procureur général évoquant les mêmes accusations à l'encontre de l'actrice.

"L'apparence de Rania Youssef est contraire aux traditions, aux valeurs de la société et à ses moeurs, et cela a nui au festival et à l'image de la femme égyptienne", a déclaré Me Sabri à l'AFP. Le syndicat des artistes égyptiens a dénoncé dans un communiqué, sans citer de nom, "l'apparence de certaines invitées du festival qui n'est guère conforme aux traditions de la société..."



Kevin Hart



La 91e cérémonie des Oscars, en février, sera présentée par l'acteur américain Kevin Hart, a annoncé mardi l'intéressé. "On m'a demandé depuis des années si jamais j'allais présenter les Oscars et ma réponse a toujours été la même (...)", a écrit l'acteur sur son compte Instagram. "J'ai répondu qu'il s'agirait d'une opportunité unique dans la vie, pour moi, en tant qu'acteur"."Je suis très heureux de dire que le jour de présenter les Oscars est finalement arrivé pour moi", a dit Kevin Hart, star de "Jumanji: Bienvenue dans la jungle".

Les deux dernières éditions de la remise des Oscars avaient été présentées par l'humoriste Jimmy Kimmel. Celle de 2018 avait été suivie par seulement 26,5 millions de téléspectateurs, contre par exemple 43 millions en 2014. La cérémonie, organisée le 24 février à Hollywood, doit être raccourcie pour ne pas dépasser trois heures, notamment en remettant certaines récompenses pendant les pages de publicité.