Exposition



Le vernissage d’une exposition d’une pléiade d’artistes peintres nationaux et étrangers s’est déroulé, dimanche, dans une grande salle de la municipalité de Bouznika offrant l’occasion pour les visiteurs de différents horizons de découvrir une sélection de tableaux mettant en relief les capacités artistiques et la touche unique de ces artistes.

A travers leurs toiles, de taille moyenne pour la plupart, les artistes ont exploré les limites et les points de convergence qui ont toujours caractérisé l'art plastique mettant en avant l’esprit d’innovation et le caractère exceptionnel des œuvres exposées.

Cette exposition est le couronnement de la 4è édition des ateliers internationaux d’art '’Playas de arte’’, qui s’est tenue à la ‘’Résidence d’artistes’’ à ‘’Bouznika beach’’ du 5 au 9 courant et qui a vu la participation d’artistes plasticiens venus du Maroc, de France, du Bahreïn, du Qatar, des Pays-Bas et de Belgique.

‘’La rencontre s'inscrit dans la dynamique artistique que connait la société marocaine en vue d’élargir les cadres de communication entre les artistes nationaux et leurs homologues arabes et étrangers’’, a déclaré à la MAP, Mme Laila Iraki, présidente de l’Association marocaine pour l’art et la culture, organisatrice de cet événement culturel.



Artisanat



Le coup d'envoi de la semaine marocaine de l'artisanat à Budapest a été donné en fin de semaine, une manifestation destinée à mettre en exergue les produits de l'artisanat ainsi que la richesse et la diversité de la culture marocaine.

Cet événement organisé à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Hongrie en collaboration avec le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et la Maison de l'artisan, vise à renforcer les relations de coopération entre le Maroc et la Hongrie, et à mettre en avant la richesse du patrimoine et de la culture marocains, indique lundi un communiqué de l'ambassade du Maroc en Hongrie.

Cet événement permettra aux visiteurs de découvrir les multiples facettes du patrimoine culturel marocain authentique (artisanat, musique, tenues traditionnelles et gastronomie).

Cette manifestation culturelle qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain, prévoit une exposition des produits de l’artisanat marocain reflétant le savoir-faire et la créativité des artisans ainsi que la diversité du secteur de l’artisanat marocain.