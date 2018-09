Bono



Bono, le chanteur vedette du groupe rock irlandais U2, a annoncé qu'il était "à nouveau en pleine possession de sa voix" pour le reste de sa tournée européenne après l'annulation d'un concert, interrompu après quelques chansons samedi soir à Berlin devant des milliers de spectateurs à cause d'une extinction de voix.

Dans un communiqué publié dimanche soir par son agent, Bono assure qu'il a retrouvé toute sa voix et que la tournée va se poursuivre comme prévu. "J'ai consulté un excellent médecin et grâce à ses soins, je suis à nouveau en pleine possession de ma voix pour le reste de la tournée", précise le chanteur, âgé de 58 ans. Il se dit en outre "tellement heureux et soulagé que tout risque sérieux ait été écarté", ajoutant néanmoins que sa joie était "tempérée" par l'interruption du concert imposée au public berlinois. Il a promis que le groupe reviendrait à Berlin à l'issue de sa tournée pour un nouveau concert le 13 novembre à l'intention de ceux privés de spectacle samedi. Lors du concert de samedi, le deuxième et dernier prévu d'affilée à Berlin, Bono avait paru éprouver des difficultés avec sa voix dès les premières chansons avant d'annoncer qu'il ne pouvait plus continuer.



Jacques Audiard



Le cinéaste français Jacques Audiard a dénoncé, dimanche à Venise, l'absence de femmes à la tête des festivals de cinéma, critiquant au passage la sous-représentation féminine cette année dans la sélection de la Mostra. "Ca fait 25 ans que mes films sont dans les festivals, je n'ai pas vu de femmes à la tête des festivals", a déclaré Jacques Audiard, venu présenter en compétition son film "Les Frères Sisters".

Le réalisateur s'est dit "surpris" du rapport de vingt contre un parmi les cinéastes en lice pour le Lion d'Or. Sur 21 films, un seul est réalisé cette année par une femme, "The Nightingale" de Jennifer Kent. "J'ai envoyé des courriers à mes confrères de la sélection et j'ai senti qu'il n'y avait pas un écho formidable", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le directeur artistique de la Mostra, Alberto Barbera, avait déclaré avant cette 75e édition qu'il préférerait "changer de métier plutôt que d'être obligé de sélectionner un film parce qu'il a été réalisé par une femme et non parce qu'il est réussi".