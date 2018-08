Jimmy Bennett

L’acteur Jimmy Bennett, qui a accusé Asia Argento de l'avoir agressé sexuellement en 2013, a déclaré mercredi être resté silencieux jusqu'ici par "honte et peur" de parler publiquement. "Je n'ai rien dit ces derniers jours ou dernières heures, car j'avais honte et peur d'être pris dans le débat public", a écrit l'acteur et musicien rock de 22 ans dans une déclaration publiée mercredi sur son compte Instagram.

"Je n'ai pas parlé publiquement de cette histoire au début, car j'ai choisi de le faire en privé avec la personne qui m'a fait du tort", a-t-il expliqué. "J'étais mineur à l'époque (...) Je croyais qu'une telle situation, pour un homme, dans notre société, serait stigmatisée. Je ne pensais pas que les gens comprendraient ce qui s'est passé du point de vue d'un adolescent".

Mais "le traumatisme a refait surface" après que l'actrice italienne --qu'il ne nomme à aucun moment dans sa déclaration— s’est présentée elle-même comme victime de Harvey Weinstein, a-t-il souligné. Ces premières déclarations publiques de Jimmy Bennett interviennent après un démenti d'Asia Argento, qui a nié mardi "avoir jamais eu de relation sexuelle avec Bennett".



Bobi Wine

Le chanteur et député ougandais Bobi Wine, inculpé de trahison, a été libéré lundi sous caution par un tribunal du nord du pays, après deux semaines de détention. Bobi Wine - Robert Kyagulanyi de son vrai nom - avait été arrêté au même titre que 33 co-accusés à la suite d'un incident à Arua (nord) au cours duquel des pierres avaient été jetées sur la voiture du président ougandais Yoweri Museveni, venu soutenir le candidat de son camp à une élection partielle. Lundi, le juge Stephen Mubiru, président un tribunal à Gulu (nord), a accordé la libération sous caution à M. Kyagulanyi et certains de ses co-accusés, dont deux députés d'opposition.

Lors de ses comparutions ces dernières semaines, Robert Kyagulanyi a semblé affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu'il a été battu et torturé en détention, des accusations rejetées par les autorités.