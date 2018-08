Margot Kidder

L'actrice canadienne Margot Kidder, connue notamment pour avoir interprété Lois Lane dans la saga "Superman" avec Christopher Reeve est décédée à 69 ans, en se suicidant, a indiqué le bureau du médecin légiste du comté de Park, dans le Montana.

Sa famille "exhorte les personnes souffrant de troubles mentaux, d'addiction et/ou de pensées suicidaires à chercher des conseils et des soins appropriés", a indiqué le communiqué, précisant qu'aucun autre détail ne serait transmis.

Bipolaire, Margaret Ruth "Margot" Kidder avait fait une dépression nerveuse en 1996 avant de décider de se battre pour sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale. Elle est décédée le 13 mai. Son agente avait confirmé la nouvelle le lendemain, précisant que Kidder était morte "paisiblement dans son sommeil".

Née en octobre 1948, elle est devenue célèbre grâce à son interprétation de la journaliste Lois Lane, la compagne de Superman, dans les quatre premiers films consacrés au super-héros, entre 1978 et 1987.



Antiquités pillées

Des antiquités, parfois vieilles de 5000 ans, pillées en Irak en 2003 après la chute de Saddam Hussein, vont revenir dans leur pays d’origine après avoir été identifiées par des experts du British Museum, a annoncé jeudi l'institution. Huit petits objets avaient été saisis en mai 2003 chez un vendeur de la capitale anglaise par la police londonienne, qui ne disposait pas d'informations sur leur provenance. Ils ont été confiés aux experts du British Museum.

Coïncidence incroyable: une équipe du musée travaillait sur le site même où les objets ont été volés, à Tello (ancienne ville sumérienne de Girsu), dans le sud de l'Irak. Parmi ces objets, trois cônes en terre cuite portaient des inscriptions cunéiformes indiquant le nom du roi qui les avait fait faire, et celui du dieu auquel ils étaient dédiés, en l'occurrence le roi Gudea pour la divinité Ningirsu.