Chouika

Une pléiade d'écrivains, de critiques et d'universitaires ont célébré l'expérience narrative de l'écrivain marocain Mohamed Chouika à travers la publication d'un ouvrage collectif sous le titre "Al kissa al kassira.. Al kalima al moughamira". Cet ouvrage comprend des lectures faites par des critiques littéraires dans les récits de l'écrivain Mohamed Chouika tels que "Amour nu", "Degrés d'une réalité non magique", "Mythes peuvent être modernes" et bien d'autres.

L'ouvrage composé de 374 pages grand format, inclut une préface et 11 chapitres comprenant environ 46 analyses littéraires. "L'écrivain et critique Mohamed Chouika a touché les différents aspects auxquels il fallait prêter attention, en tant que clés pour comprendre la nature des textes créatifs", a souligné le critique Hamid El Hamdani qui a préfacé l'ouvrage. "Son plus grand souci était d'être toujours en phase avec l'actualité relative aux domaines en question", a-t-il poursuivi.



Festival

L'art dramatique amazigh sera à l'honneur à Casablanca, dans le cadre de la 4ème édition du Festival international de théâtre amazigh, qui se tiendra du 6 au 9 septembre prochain, annoncent jeudi les organisateurs dans un communiqué. Les amateurs de théâtre seront ainsi au rendez-vous avec des représentations de troupes venues d'Al Hoceïma, de Tiznit, d’Agadir, de Khémisset et de Casablanca, indique le communiqué qui précise que cette édition sera marquée par la première participation de la troupe irakienne "Les Beaux Arts".

Organisée par l'Espace Tafoukt pour la création en partenariat avec l'Institut Royal de la culture amazighe et la région Casablanca-Settat, cette manifestation accorde également une place au volet académique à travers l’organisation de conférences scientifiques et des ateliers de formation animés par des chercheurs et universitaires spécialisés.