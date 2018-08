Dar Souiri

L’espace emblématique socioculturel de Dar Souiri à Essaouira, abrite tout au long du mois d’août, une série de colloques-débats axés sur des questions d’importance cruciale pour la cité des Alizés, notamment dans les domaines de la culture, des arts et des sports. Inscrits dans le cadre des activités artistiques, culturelles et sociales de l’Association Essaouira-Mogador, ces débats permettront de réunir un panel d’intellectuels, d’académiciens, de chercheurs et de spécialistes dont un nombre important issus de la ville d’Essaouira, indique un communiqué de ladite association. Cette programmation, poursuit la même source, s’insère en droite ligne de la démarche pragmatique et pensée de l’association Essaouira-Mogador de faire de la saison d’été, une saison non seulement de détente mais aussi, de réflexion approfondie et de débats instructifs sur des thématiques à forte valeur intellectuelle et académique.



Daniele Gatti

Le prestigieux orchestre royal d'Amsterdam a annoncé jeudi le licenciement de son chef, l'Italien Daniele Gatti, soupçonné de harcèlement sexuel à la suite de témoignages diffusés par le Washington Post dans la foulée du mouvement #MeToo. "Le Royal Concertgebouw Orchestra a mis fin à la collaboration avec le chef d'orchestre Daniele Gatti avec effet immédiat", a déclaré l'institution dans un communiqué, accusant l'Italien d'avoir causé un "dommage irréparable".M. Gatti, 56 ans, a dirigé l'Orchestre national de Radio France de 2008 jusqu'en 2016, année où il a pris la tête du Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam. Le musicien est mis en cause par plusieurs femmes dénonçant des actes de harcèlement sexuel commis en 1996 et en 2000. Danielle Gatti a nié ces accusations et fait part de ses excuses dans le cas où ces femmes "ne se seraient pas senties traitées avec respect", a rapporté le quotidien néerlandais de référence NRC.