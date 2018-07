Yoko Ono

Yoko Ono a annoncé mardi la sortie d'un nouvel album, l'artiste de 85 ans estimant que son combat d'une vie pour la paix était plus que d'actualité en 2018. "Warzone", dans les bacs le 19 octobre et produit par son fils Sean Ono Lennon, revisitera des chansons rédigées par Yoko Ono depuis 1970 dont "Imagine", l'hymne pour la paix avec feu John Lennon, son mari, qui clôture l'album. "Le monde est tellement chaotique. Tout est très difficile pour tout le monde", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Il n'est pas trop tard pour changer le monde. Nous avons plus que jamais besoin de Yoko maintenant", ajoute un communiqué de ses représentants.

L'artiste new-yorkaise, née au Japon, a bien fait savoir que "Warzone" n'était pas synonyme de retraite, expliquant qu'elle travaillait sur un autre album. Avec cette annonce, elle a publié une nouvelle version du titre donnant son nom à l'album, "Warzone" qui figurait déjà dans "New York Rock", une comédie musicale sur sa vie avec John Lennon.



Demi Lovato

L'actrice et chanteuse pop américaine Demi Lovato a été hospitalisée mardi à Los Angeles après ce qui semble être une overdose, a indiqué le site d'informations sur les célébrités TMZ. L'état de la jeune femme de 25 ans était encore inconnu, a ajouté TMZ, citant des sources policières. Contacté par l'AFP, un représentant de Demi Lovato n'était pas joignable dans l'immédiat. Devenue une vedette dès l'enfance avec Disney Channel, Demi Lovato s'est confiée par le passé sur ses problèmes d'addiction, sa dépression et ses troubles du comportement alimentaire. Il y a un mois, elle avait sorti une chanson intitulée "Sober" ("Sobre") dans laquelle elle semblait faire état d'une rechute. Demi Lovato a aussi joué dans la série à succès "Glee".