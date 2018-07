R. Kelly



Le chanteur de R&B américain R. Kelly, accusé d'abus sexuels, s'est défendu lundi en publiant un morceau de 19 minutes, dans lequel il révèle notamment avoir été victime d'attouchements lors de son enfance. Dans ce morceau, intitulé "I Admit" ("Je reconnais"), le chanteur de Chicago répond aux accusations à son encontre.

Plusieurs associations, comme le mouvement de soutien aux victimes d'abus sexuels Time's Up, ont réclamé que des enquêtes judiciaires soient menées à la suite des différentes révélations concernant Robert Sylvester Kelly, de son vrai nom. L'interprète de "I Believe I Can Fly" avait été inculpé pour pornographie sur mineurs en 2002, mais finalement acquitté en 2008. Une enquête du site d'informations Buzzfeed l'accusait en 2017 d'avoir des quasi-esclaves sexuelles à ses domiciles de Chicago et Atlanta, même si ces allégations, démenties par le chanteur, n'ont débouché sur aucune inculpation. "Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là, que je devienne un artiste aussi détesté", se défend R. Kelly dans son nouveau morceau lundi.



Anthony Anderson



Anthony Anderson, acteur vedette de la série télévisée "Black-ish" sur ABC, filiale de Disney, fait l'objet d'une enquête de la police de Los Angeles (LAPD). Il est accusé d'avoir agressé une femme il y a plus d'un an, d'après la police et les médias américains. "Un rapport de police, qui liste Anthony Anderson comme suspect, a été enregistré.

L'enquête est en cours, a indiqué lundi à l'AFP un porte-parole du LAPD dans une déclaration écrite, sans donner de détails sur la date de l'incident, le lieu et le type d'accusation contre M. Anderson. Une porte-parole de l'acteur de 47 ans, nommé aux Golden Globes et aux Emmy Awards pour sa performance dans cette comédie sur une famille afro-américaine, a estimé dans un e-mail à l'AFP: "C'est malheureux que n'importe qui puisse faire une déposition à la police, que ce soit vrai ou faux." "Les autorités n'ont pas contacté Anthony, ni aucun de ses représentants sur cette affaire", et le comédien "nie sans équivoques ces accusations", a-t-elle ajouté.