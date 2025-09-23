Botola Pro D1 : Une seconde manche conforme à la logique

-
Le président de la FIFA visite le Grand stade de Tanger
-
Mondial 2026 : Plus de 4,5 millions de fans participent à la première phase de vente des billets
-
Début à Kigali des Championnats du monde de cyclisme avec la participation du Maroc
-
Ligue des champions de la CAF : Bonne entrée en matière de l’ASFAR et de la RSB
-
Hommage à Abderrahim Ouhida
Laarbi Naji (52e) et Achraf Hmaidou (90+7e) ont inscrit les buts de la victoire des Meknassis, qui ont dû jouer à dix dès la 14e minute, après l’expulsion d'Oussama Daoui et ont raté l’occasion d’ouvrir le score en première mi-temps, après le penalty raté par Ahmed Dghoughi (44e).
Dans l’autre match disputé samedi, le Maghreb de Fès a eu raison en déplacement du Hassania d’Agadir par 2 buts à 0.
Les Jaune et Noir ont plié la partie aux 5e et 8e minutes, respectivement par le biais d’Achraf Harmach et Adam Brika.
Quant à l’Union de Touarga, qui recevait à Khémisset, elle a fait match nul devant l’Olympique de Dcheira, un but partout (1-1).
Les locaux ont ouvert le score par le biais de Younes Dahmani, alors qu’Ayoub Benaddi a égalisé pour les visiteurs en transformant un penalty (63e).
Cette rencontre a connu l’expulsion de trois joueurs, deux de l’UTS, à savoir Danilson Gomes Tavares (39e) et Ahmed El Khalej (45+7e) et un de l’Olympique Dcheira, en l’occurence Brahim Azmil (16e).
Enfin, la Renaissance de Zemamra a été accrochée par le Difaâ d’El Jadida (0-0).
IRT-OCS : 1-1
KACM-RSB : 1-2
Raja-ASFAR : 0-0
USYM-WAC : 1-1
HUSA-MAS : 0-2
CODM-FUS : 2-0
RCAZ-DHJ : 0-0
UTS-OD : 1-1