Botola Pro D1 : Une seconde manche conforme à la logique

Le COD Meknès s’est imposé à domicile sur le FUS de Rabat par 2 buts à 0, samedi en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 de football.



Laarbi Naji (52e) et Achraf Hmaidou (90+7e) ont inscrit les buts de la victoire des Meknassis, qui ont dû jouer à dix dès la 14e minute, après l’expulsion d'Oussama Daoui et ont raté l’occasion d’ouvrir le score en première mi-temps, après le penalty raté par Ahmed Dghoughi (44e).



Dans l’autre match disputé samedi, le Maghreb de Fès a eu raison en déplacement du Hassania d’Agadir par 2 buts à 0.

Les Jaune et Noir ont plié la partie aux 5e et 8e minutes, respectivement par le biais d’Achraf Harmach et Adam Brika.



Quant à l’Union de Touarga, qui recevait à Khémisset, elle a fait match nul devant l’Olympique de Dcheira, un but partout (1-1).

Les locaux ont ouvert le score par le biais de Younes Dahmani, alors qu’Ayoub Benaddi a égalisé pour les visiteurs en transformant un penalty (63e).



Cette rencontre a connu l’expulsion de trois joueurs, deux de l’UTS, à savoir Danilson Gomes Tavares (39e) et Ahmed El Khalej (45+7e) et un de l’Olympique Dcheira, en l’occurence Brahim Azmil (16e).



Enfin, la Renaissance de Zemamra a été accrochée par le Difaâ d’El Jadida (0-0).