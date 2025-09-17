Botola Pro D1: Le KACM défait à domicile par la RSB

Le Kawkab de Marrakech s’est incliné à domicile face à la Renaissance de Berkane sur le score de 2 buts à 1, mardi, en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1.



Les visiteurs ont ouvert le score par le biais d’Oussama Lamlioui (3e) qui a transformé un penalty, avant que Youssef Mehri ne creuse l’écart (78e). Souleymane Cissé a réduit l'écart pour les locaux (90+2e)



Le Kawkab a été réduit à dix après l'expulsion d’Akram El Hamdaoui (45+5e).

Cette victoire permet à la Renaissance de Berkane de prendre provisoirement la première place du classement avec 6 unités, tandis que son adversaire du jour, qui reste sur une deuxième défaite consécutive, est 12e (0 pt).