Botola Pro D1: Le KACM défait à domicile par la RSB

L’IRT de nouveau accroché : Place au Clasico Raja - AS FAR
Les visiteurs ont ouvert le score par le biais d’Oussama Lamlioui (3e) qui a transformé un penalty, avant que Youssef Mehri ne creuse l’écart (78e). Souleymane Cissé a réduit l'écart pour les locaux (90+2e)
Le Kawkab a été réduit à dix après l'expulsion d’Akram El Hamdaoui (45+5e).
Cette victoire permet à la Renaissance de Berkane de prendre provisoirement la première place du classement avec 6 unités, tandis que son adversaire du jour, qui reste sur une deuxième défaite consécutive, est 12e (0 pt).