Blogeurs et influenceurs en conclave à Essaouira

“The Fashion Blogging Summit» continue sa célébration du monde des blogueurs et des influenceurs internationaux pour la troisième année consécutive, mais cette fois sous une nouvelle appellation, et dans un lieu autre que Marrakech.

Organisé par Brand Factory, agence RP spécialisée dans la communication digitale, avec le parrainage d'André Azoulay, conseiller du Souverain, et président fondateur de l’Association Essaouira Mogador, cet événement sera baptisé « Global Influencers Summit » et aura lieu du 18 au 21 octobre prochain à Essaouira sous le thème « Influenceurs, qui sont-ils ? comprendre ces nouveaux leaders d’opinion ».

Selon le communiqué et la conférence de presse organisée à cette occasion, cette troisième édition a changé de nom dans le but d’élargir son audience et de s’ouvrir à une plus large communauté de blogueurs et d’influenceurs, tous secteurs confondus. Ladite édition sera donc marquée par la participation d’influenceurs marocains de grande renommée dans les domaines du sport, du voyage, de la restauration et du lifestyle ainsi qu’internationaux tels que Chiara Ferragni, Olivia Palermo, Lauren Bullen, Nassim Sahili ou encore Roky Barnes, etc. qui partageront leurs expériences avec des professionnels marocains

Dédié aux influenceurs, aux médias, aux enseignes et aux entreprises entre autres, le GIS 2018 promet un programme riche et varié. Ainsi ledit programme prévoit des conférences, des ateliers et des rencontres avec les exposants, pour s’enquérir des dernières avancées dans le domaine du blogging, échanger et faire du networking durant trois jours dans un cadre professionnel et agréable. A cette occasion, un avocat d’affaires prodiguera ses meilleurs conseils pour des partenariats win win entre marques et influenceurs.

S’ajouteront des master-conférences et des master-class, qui traiteront de thématiques pointues telles que l’avenir du digital à moyen ou long termes; le décryptage des secrets du succès sur Internet, comment construire, surveiller et travailler sa e-réputation, etc. Comme à l’accoutumée, des speed-dating, sous forme de one to one, seront organisés pour offrir l’opportunité aux enseignes d’établir des partenariats entre marques et influenceurs.

Les professionnels des médias auront eux aussi, durant ces trois jours, la possibilité de débattre et d’analyser les différences et similitudes entre journalistes et influenceurs.

Par ailleurs, le GIS 2018 se veut être un tremplin pour la promotion de la ville d’Essaouira et de ce fait les organisateurs ont prévu de convier tous les participants à une balade culturelle pour la découverte des perles cachées d’Essaouira.

Pour la soirée de clôture du GIS 2018, des Awards de la photo la plus «Instagrambale» seront remis aux lauréats.

En alliant travail et plaisir, ajoute la même source, le GIS 2018 compte transformer la ville d’Essaouira en capitale du blogging et de l’influence, offrant à la cité, grâce aux médias et aux réseaux sociaux, une visibilité nationale et internationale.

Pour plus d’informations, les organisateurs ont mis à la portée du public, le programme complet sur le lien : www.globalinfluencerssummit.com.