Bientôt un biopic sur Whitney Houston

Les biopics musicaux ont la cote. Après le succès de Bohemian Rhapsody, dans lequel Rami Malek se glissait de façon bluffante dans la peau de Freddy Mercury, et Rocketman, où Taron Egerton enfilait avec panache les costumes colorés d’Elton John, Hollywood prépare un nouveau film biographique autour d’une superstar de la chanson. Sony planche en effet actuellement sur un biopic de Witney Houston intitulé “I Wanna Dance With Somebody”, du titre de l’un des tubes de la chanteuse décédée le 11 février 2012 à 48 ans dans des circonstances tragiques.



Selon Variety, le film sera dirigé par la réalisatrice canadienne Stella Meghie d’après un scénario d’Anthony McCarten, déjà à l’écriture du biopic sur le leader du groupe Queen. La sortie de “I Wanna Dance With Somebody” est prévue pour fin novembre 2022. Le projet n’en est donc qu’à ses débuts. Mais ce biopic sur Whitney Houston vient de faire un grand pas puisqu’il a enfin trouvé la bonne actrice pour incarner la chanteuse disparue. Alors qui pour succéder à Yaya DaCosta, qui a prêté ses traits à la star de Bodyguard dans le film Whitney Houston, destin brisé ? La comédienne Naomi Ackie est dans le dernier stade des négociations pour jouer le rôle de Whitney Houston dans le futur biopic sur la chanteuse. Son visage n’est pas tout à fait inconnu puisque l’actrice anglaise est l’héroïne de Star Wars : l’ascension de Skywalker, le neuvième épisode de la saga de la Guerre des étoiles. On a également pu voir la comédienne de 27 ans dans la série Netflix The End Of The F***ing World, pour lequel elle a remporté un BAFTA. Elle a en outre failli jouer l’un des rôles majeurs de la série de Game Of Thrones avec Naomi Watts, projet finalement annulé par HBO. Ce qui laisse aujourd’hui le temps à Naomi Ackie de se glisser dans la peau de Whitney Houston, au grand soulagement des producteurs du biopic qui ont longtemps cherché leur perle rare.



“Nous avons passé la grande majorité de l’année écoulée à rechercher de façon intense l’actrice qui pourrait incarner Whitney Houston. Naomi nous a impressionnés à chaque étape du casting. J’ai été touchée par sa capacité à capturer l’aura d’une icône mondiale tout en apportant de l’humanité à sa vie intérieure” a confié la réalisatrice Stella Meghie. Clive Davis, l’un des producteurs du film, a de son côté ajouté : “L’essai de Naomi Ackie était si puissant qu’il m’a donné la chair de poule. Même si la voix incomparable de Whitney Houston sera utilisée pour toutes les chansons, les qualités d’actrice de Naomi lui permettent de capturer le charme unique de Whitney, son charisme de star, et bien sûr ses luttes personnelles. Naomi est une pépite et je n’imagine pas de meilleur choix pour incarner ce rôle iconique”. Des déclarations prometteuses.