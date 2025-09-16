Bayt Achiir démarre sa nouvelle saison culturelle à Imilchil

Bayt Achiir (La Maison de la poésie) au Maroc a annoncé le démarrage de sa nouvelle saison culturelle le 18 septembre courant à l’occasion de l’édition 2025 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes prévus à Bouzemou et à Imilchil (province de Midelt).

Ainsi, Bayt Achiir prévoit, en coopération avec l'Association Akhiam, l’organisation de la Tente de la poésie (Khaymat Achiir) qui sera ponctuée par une série d’activités culturelles, artistiques et éducatives tout au long du Festival et du Moussem.



Au programme de cet évènement culturel figurent des soirées poétiques avec la participation des poètes Rachid Mensoum, Bouaaza Sanaoui et Bassou Oujbour en sus de poètes locaux, fait savoir un communiqué des organisateurs.



Des ateliers et des compétitions de poésie sont également programmés au profit des élèves de la région, ainsi que des activités artistiques visant à promouvoir la musique amazighe en particulier l’art d’Ahidous.



Organisés en partenariat avec les communes territoriales de Bouzmou et d'Imilchil, le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques des cimes qui se tiennent cette année, du 18 au 20 septembre, sous le thème "Patrimoine authentique et tourisme durable au service du développement local", s'assignent pour objectifs de célébrer, de sauvegarder et de pérenniser les traditions locales et les coutumes du Grand Atlas.



Au programme du Moussem et du Festival figurent des soirées artistiques animées par des groupes folkloriques représentant plusieurs régions du Royaume, un salon des produits de l’artisanat et du terroir, des colloques scientifiques, ainsi que des compétitions sportives et des activités éducatives et de divertissement dédiées aux enfants et aux jeunes.



Organisée en coordination avec la préfecture de la province de Midelt et d’autres partenaires, cette manifestation à vocation sociale et culturelle se veut également un levier qui contribue à la dynamique économique locale, en offrant une plateforme d'échanges commerciaux entre les tribus locales.