Badou Zaki : Une édition exceptionnelle qui consacre la capacité du Maroc à organiser de grands événements sportifs

L'ancien sélectionneur national, Badou Zaki, a affirmé que l’édition actuelle de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Maroc-2025) est «exceptionnelle à tous les niveaux», mettant en évidence la qualité des infrastructures dont dispose le Royaume et l’importante affluence de supporters venus du monde entier pour vivre et célébrer cette grande fête du football africain.



Dans une déclaration à la MAP en marge d’une cérémonie organisée par le consulat général du Maroc à Barcelone à l’occasion du match des huitièmes de finale ayant opposé dimanche soir le Maroc à la Tanzanie (1-0), Badou Zaki a salué la qualité de l’organisation et l’esthétique des stades, qui ont suscité l’admiration des délégations participantes.



Il a notamment évoqué le parfait état des pelouses, malgré les importantes précipitations enregistrées dans le Royaume depuis le début du tournoi, y voyant une illustration concrète de la préparation du Maroc pour accueillir les plus importantes manifestations sportives internationales.



Le Royaume dispose de stades de «très haut niveau» témoignant de la capacité du Maroc à organiser le Mondial 2030, a-t-il dit, notant que cette édition de la CAN enregistre un niveau de compétitivité élevé, au vu de la qualité des sélections qualifiées pour les huitièmes de finale.



Considérant que le Maroc a d'ores et déjà gagné le pari de l'organisation de cette édition de la CAN et a démontré au monde entier que le Royaume connaît une grande dynamique de développement dans tous les domaines, Badou Zaki a souligné que le développement du football marocain et la formation de base dispensée augurent d'un « grand avenir» pour le ballon rond national.



S'agissant de la prestation des Lions de l'Atlas lors de cette CAN, l'ancien international marocain a estimé que la sélection nationale dispose de la capacité et de la qualité requises pour gérer ses matchs, en dépit des difficultés posées par les adversaires sur le terrain.



Revenant sur le match contre la Tanzanie, il a souligné que malgré la difficulté de la rencontre, la sélection nationale a su, grâce à la maturité, la qualité et l'expérience de ses joueurs, imposer son jeu et valider son billet pour les quarts de finale.



«Chaque match de cette CAN a ses propres particularités», a conclu Badou Zaki tout en se disant convaincu que les Lions de l’Atlas disposent de tous les atouts nécessaires pour poursuivre leur parcours et viser les sommets du tournoi.