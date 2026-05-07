Au Royaume-Uni, baisse de l'espérance de vie en bonne santé

Le Royaume-Uni a enregistré en une décennie une baisse de plus de deux ans de l'espérance de vie en bonne santé, désormais inférieure à 61 ans, ce qui le place à l'avant-dernier rang parmi les pays riches, selon une étude de l'organisation Health Foundation.



Entre la période 2012-2014 et 2022-2024, l'espérance de vie en bonne santé est passée de 62,9 ans à 60,7 ans pour les hommes et de 63,7 ans à 60,9 ans pour les femmes, soit plusieurs années avant l'âge de la retraite, selon cette étude publiée dimanche.



Il s'agit d'"un indicateur clé de la santé de la population, qui offre une vision plus complète de la santé au Royaume-Uni que l'espérance de vie seule", qui est elle restée "globalement stable", selon la Health Foundation.

Cet indicateur correspond au nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre en bonne santé, sur la base des taux de mortalité actuels et des déclarations des personnes interrogées quant à leur état de santé.

La baisse a démarré dans plusieurs régions avant la pandémie de Covid-19.

"Notre analyse est sans équivoque: la santé au Royaume-Uni se dégrade et se situe désormais derrière la majorité des pays comparables", déplore la Health Foundation.



Parmi 21 pays à hauts revenus, le Royaume-Uni est tombé de la 14ème à la 20ème place entre 2011 et 2021, selon la Health Foundation qui s'appuie sur des chiffres de l'OMS (Organisation mondiale de la santé). Seuls les Etats-Unis affichent désormais une espérance de vie en bonne santé plus faible.



Dans la majeure partie du pays, "on peut désormais s'attendre, en moyenne, à passer une partie de sa vie en mauvaise santé avant d'atteindre l'âge légal de la retraite", souligne la Health Foundation.

Cet âge légal de la retraite est actuellement de 66 ans et va progressivement être relevé à 67 ans.

Les inégalités au sein du Royaume-Uni sont frappantes.



A Richmond, une banlieue cossue à l'ouest de Londres, l'espérance de vie en bonne santé est de 69,3 ans pour les hommes et de 70,3 ans pour les femmes sur la période 2022?2024.

Mais à Blackpool, l'une des villes les plus pauvres du pays, dans le nord-ouest de l'Angleterre, elle ne dépasse pas 50,9 ans pour les hommes.



La baisse de l'espérance de vie en bonne santé montre que les gouvernements successifs britanniques "n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient", critique l'organisation, qui appelle à "la reconstruction du système de santé" britannique.



Le Royaume-Uni a le plus haut taux d'obésité d'Europe de l'Ouest, selon l'OCDE.

Le service de santé public, le NHS, est plongé dans une profonde crise après une longue cure d'austérité et à la suite de la pandémie de Covid.



"Améliorer la santé doit désormais être une priorité absolue", souligne Andrew Mooney, un des co-auteurs de l'étude, qui appelle à une "nouvelle stratégie pour lutter contre les inégalités économiques et sanitaires croissantes".