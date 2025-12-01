Assurances : Progression des primes émises de 7,2% à fin septembre

-
Ces primes se répartissent sur les branches " Vie", qui ont atteint 21 MMDH (+6,9%), et "Non Vie", en progression de 7,5% à 27,26 MMDH, précise l’ACAPS dans ses statistiques de l’activité technique et financière des entreprises d’assurances et de réassurance.
Dans la branche "Vie", le segment Épargne- supports unités de compte a marqué une forte hausse de 102,2% pour s’établir à 1,74 MMDH, tandis que l’Épargne supports dirhams s’est repliée de 2,1% à 16,51 MMDH. Le segment Décès a, pour sa part, progressé de 5,5% à 2,74 MMDH, rapporte la MAP.
S’agissant de la branche "Non Vie", les plus fortes augmentations ont été relevées au niveau des segments Risques techniques (+71,5%), Crédit-caution (+15,6%), Évènements catastrophiques (+12,6%) et Assistance (+7,8%).
Le segment Automobile, premier poste du Non-Vie, a progressé de 7,6% à 12,73 MMDH, dont 10,37 MMDH au titre de la RC automobile (+6,8%).