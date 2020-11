Anouar Dbira : Nous tenterons de gagner la Coupe duTrône

Dans cet entretien accordé à la MAP, le président de l’Olympique Club de Safi (OCS), section football,Anouar Dbira, revient sur les nouveautés concernant la composition de l’équipe ses objectifs et sa préparation pour la prochaine saison sportive.



Quelles sont les nouveautés concernant la formation de l’équipe pour cette nouvelle saison sportive ?

Automatiquement après la fin de la saison précédente, le bureau dirigeant a demandé à l’entraîneur de l’équipe, Abdelhadi Sektioui, de lui fournir un rapport complet et détaillé sur le bilan de la saison sportive. Il se dégage de ce rapport trois choses importante : -La nécessité de maintenir les joueurs piliers de l’équipe. Ainsi le club a renouvelé les contrats de certains joueurs, tels que le portier Merouane Bessak, le défenseur Mehdi Attouchi, le milieu de terrain Zakaria Lahlali et le défenseur brésilien Claudio Raphael. Par ailleurs, cinq autres joueurs, dont le rendement, n’a pas été du tout convaincant pour M. Sektioui, quitteront le club. Il s’agit du défenseur Mehdi Khaliss, du milieu de terrain Hamid Boukhriss, Reda Zahraoui, Ayoub Rahmaoui et de l’attaquant Mohammed Ali Benhssain. D’autres joueurs viendront renforcer les rangs de l’équipe. Actuellement, l’OCS a recruté Hicham Laroui, l’international libyen Oussama Al-Badawi, l’international ivoirien Kassi Thierry Martial, Mehdi Zaya, Mouncef Amri et le milieu de terrain offensif brésilien, Jardson Polako. D’autres joueurs sont dans le viseur de l’équipe. Durant les dernières journées du championnat, M. Sektioui a donné la chance à plusieurs joueurs formés au club et certains ont été intégrés à l’équipe séniors.



Quels sont les objectifs fixés par le club safiot pour l’actuelle saison sportive ?

Comparativement aux trois dernières saisons sportives, l’année dernière a été "une exception". L’équipe a beaucoup souffert pour éviter la relégation en raison du changement d’entraîneur et de la conjoncture exceptionnelle liée à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Nous avons occupé la 13è position au classement final du championnat. Bien sûr, ce rang est en dessous de nos aspirations. Par ailleurs, l’OCS a réalisé d’excellents résultats dans la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions et a honoré le Maroc puisque l’équipe n’a été éliminée qu’en quarts de finale. Cette année, nous comptons nous inspirer de ce parcours. Nous tenterons de gagner la Coupe du Trône, une compétition où les clubs sont à pied d’égalité contrairement au championnat. Au niveau de la Botola Pro D1, nous ambitionnons d'occuper l’une des places avancées même si la concurrence sera rude mais, nous avons confiance en nos joueurs et en notre staff technique.



Comment se déroule la préparation pour la prochaine saison sportive ?

L’équipe poursuit sa préparation à Safi et a joué plusieurs matches amicaux (avec le DHJ, le Rapide club Oued Zem et le MCO). Dès l'annonce par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) de la date du début du championnat, nous avons programmé un stage préparatoire, d’une semaine à 10 jours, qui a servi d'occasion pour récupérer les joueurs absents en l'occurrence Walid Sebbar qui est avec l’équipe nationale des joueurs locaux et les autres joueurs atteints de la Covid-19, en plus des joueurs fraîchement recrutés qui viendront renforcer l’équipe. Le public mesfioui est parmi les meilleurs supporters au niveau national. Nous espérons être à la hauteur de ses attentes. Je l’invite à poursuivre ses encouragements et son soutien à son équipe.