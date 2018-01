Amélioration de l’état de santé d’Abderraouf

Abderrahim Tounsi, plus connu sous le nom de Abderraouf, a l'air d'aller mieux. Le comédien marocain, toujours hospitalisé à l'hôpital militaire de Rabat, se rétablit visiblement de jour en jour. En témoigne cette photo fraîchement publiée par son fils, Oussama Tounsi sur les réseaux sociaux.

Abderrahim Tounsi, précurseur de l’art humoristique au Maroc, a débuté sa carrière de comédien en créant une troupe qui se produit dans des cafés et qui adapté des textes de Molière. Quelques années plus tard, il crée «Abderraouf», personnage burlesque et simple, inspiré d’un camarade de classe, qui séduit et fait rire des générations entières. Ses spectacles se jouent à guichets fermés et les enregistrements se vendent par milliers.

«Je continuerai à jouer jusqu’à ma mort. Et même dans ma tombe, je continuerai à jouer ! », dit souvent Abderrahim Tounsi qui aimerait bien revenir au-devant de la scène, selon ses proches. Son absence est due, toujours selon eux, aux producteurs et réalisateurs qui ne font plus appel à l’un des plus plus grands artistes que le Royaume ait connu et qui a faire rire des génération de Marocains.