Alliances : les préventes grimpent de 36% à fin juin

Les préventes du groupe Alliances ont atteint, au terme des six premiers mois de 2025, 3.191 unités, en progression de 36% comparativement à fin juin 2024.



Au seul 2ème trimestre 2025, les préventes ont augmenté de 31% à 1.409 unités, précise le groupe dans un communiqué.



Concernant le chiffre d'affaires (CA) consolidé, il s'est élevé à plus de 1,33 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin dernier, en hausse de 10% en glissement annuel. En application des règles de comptabilisation en vigueur en 2024, le CA consolidé aurait été de 1,5 MMDH (+26%).



Le nombre total d'unités en cours de production s'est situé à 6.352 unités au 30 juin 2025, fait savoir le groupe qui dispose d'un carnet de commandes de 7.785 unités.



Pour ce qui est de l'endettement net, il a reculé de 32% à 939 millions de dirhams.

