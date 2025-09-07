Aéroport d'Al Hoceima: Hausse de 7% du trafic de passagers à fin août

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport Chérif Al Idrissi d'Al Hoceima a enregistré une hausse de 7% à fin août dernier, par rapport à la même période une année auparavant.

Ainsi, cet aéroport a accueilli 92.939 passagers à fin août dernier, contre 86.721 voyageurs durant la même période de l’année 2024.



Dans une déclaration à la MAP, le chef du service exploitation aéroportuaire à l’aéroport Chérif Al Idrissi, Fouad El Khattabi, a affirmé que le nombre de passagers entrants a atteint 47.098, tandis que celui des voyageurs sortants s’est établi à 45.841, contre respectivement 44.186 et 42.535 en glissement annuel.



Le responsable a relevé que l’aéroport a enregistré, durant cette période, un total de 924 vols, dont 462 vols au départ et 462 vols de retour, soulignant que cette croissance est due à la qualité des services fournis aux passagers à tous les niveaux.



Il a, par ailleurs, noté que l'aéroport, grâce aux efforts concertés de tous les intervenants, offre une expérience de voyage fluide et confortable, et ce en coordination avec les différentes parties prenantes, notamment les autorités chargées du contrôle de sécurité des installations aéroportuaires, la Gendarmerie Royale, l'Administration des douanes et les compagnies aériennes.