A l’instar des autres cités du Royaume, les villes de Casablanca-Settat explosent de joie

Au coup de sifflet final scellant la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), suite à leur victoire mercredi soir face au Nigeria, des scènes de joie et de célébration ont gagné plusieurs villes villages de la région Casablanca-Settat, où les citoyens sont sortis spontanément fêter cet exploit sportif.



A Casablanca, les grandes artères et les places publiques se sont transformées en espaces ouverts de célébration. Les drapeaux nationaux flottaient dans les différents quartiers, tandis que les chants de soutien ont retenti au rythme d’une ambiance marquée par l’enthousiasme et la fierté suscités par la performance des Lions de l’Atlas.



Cet exploit historique a paré les places et ruelles de la métropole de couleurs chatoyantes, où les drapeaux nationaux se mêlaient dans un ballet de teintes marocaines. Les acclamations "Dima Maghrib" ont résonné, accompagnées des klaxons des véhicules et des youyous lancés depuis les balcons et les fenêtres, traduisant une communion collective autour de la joie et de la fierté nationales.



Cet élan festif s’est également étendu aux villes de Settat et d’El Jadida, où la population a réagi à cette qualification avec un même enthousiasme, témoignant du profond attachement populaire à l’équipe nationale à un moment charnière du parcours continental.



Dans la capitale de la Chaouia, les citoyens ont investi plusieurs espaces publics, scandant des slogans de soutien à l’équipe nationale et exprimant leur bonheur face à cette qualification, perçue comme l’aboutissement d’un parcours compétitif solide et d’une présence remarquable tout au long du tournoi.



A El Jadida, des scènes de célébration similaires ont été observées, les habitants se rassemblant dans différentes artères et places principales pour manifester leur fierté, brandissant les drapeaux nationaux, applaudissant et entonnant des chants festifs.



Ces moments ont également été l’occasion de rappeler la portée symbolique de cette qualification pour la finale, considérée comme une étape majeure dans le parcours de l’équipe nationale marocaine, qui poursuit son éclatante performance dans cette édition de la CAN2025.



Dans des déclarations à la MAP, plusieurs supporters ont exprimé leur grande satisfaction à la suite de cette qualification, estimant que cet exploit constitue un puissant moteur vers la consécration continentale.



Ils ont salué le haut niveau technique affiché par les Lions de l’Atlas, ainsi que l’ambiance fervente créée par les supporters marocains qui ont accompagné l’équipe nationale tout au long de cette confrontation difficile, soulignant que cette qualification pour la finale ouvre la voie à la réalisation des aspirations des amateurs de football national et à la conquête du trophée continental.



Les supporters ont également affirmé que les résultats positifs du football marocain sont le fruit de longues années de travail rigoureux et d’une vision claire de développement du football national, ajoutant que la performance de la sélection marocaine et sa qualification pour la finale consacrent le Royaume en tant que puissance montante du football mondial.



L’équipe nationale marocaine de football a décroché son billet pour la finale de la CAN 2025 à l’issue de sa victoire face à son homologue nigérian aux tirs au but (temps réglementaire et prolongations 0-0), lors de la rencontre disputée sur la pelouse du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.



Les Lions de l’Atlas affronteront en finale la sélection du Sénégal, qui s’est imposée face à l’équipe égyptienne sur le score d’un but à zéro (1-0) lors de l’autre demi-finale.