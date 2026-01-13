A Casablanca, le Village "This is Africa" bat au rythme de la CAN 2025

Tandis que la ferveur de la CAN 2025 s'empare des stades, Casablanca vit le football autrement, à hauteur d'hommes, de cultures et de rencontres.



Loin des tribunes, sur la place Rachidi, le Village "This is Africa" ne se contente pas d’accompagner la compétition : il en prolonge l’âme, en capte l’énergie et la diffuse dans l’espace urbain.



Ici, le ballon n’est jamais loin, mais il cède parfois la place aux rythmes, aux gestes et aux récits. Pensé comme une agora africaine à ciel ouvert, le Village expose une Afrique plurielle, créative et en mouvement. Une Afrique qui se raconte et s’écoute, faisant de la CAN 2025 une expérience qui dépasse le cadre sportif pour devenir un moment de partage culturel et populaire.



Installé au cœur de Casablanca, le Village "This is Africa" s’est rapidement imposé comme un point de convergence. Selon Mohamed Jouahri, directeur général de Casa Events & Animation, il incarne un espace où le football dialogue naturellement avec les expressions culturelles du continent. Plus qu’un lieu de retransmission, le site a été conçu comme une extension vivante de la compétition.



"Depuis son ouverture, le Village constitue un prolongement culturel, populaire et vivant de la CAN 2025", a souligné M. Jouahri, notant que l’ambition est d’offrir au public une expérience globale, capable de dépasser le résultat sportif pour inscrire l’événement dans le quotidien de la ville.



Cette dimension se traduit aussi par une forte vocation sociale. Le Village s’affirme comme un espace fédérateur, où le sport devient un levier de rapprochement. "Le football sert ici de prétexte positif pour mettre en lumière les richesses africaines et renforcer le sentiment d’appartenance", a-t-il soutenu.



La diversité des publics est d’ailleurs l’un des traits marquants du site. Jeunesse africaine, diasporas, familles casablancaises et visiteurs étrangers s’y croisent dans une atmosphère inclusive. Un brassage humain qui donne tout son sens à la notion de dialogue interculturel portée par le projet.



Sur le plan organisationnel, un système de paiement cashless a été instauré pour fournir des données fiables sur les retombées économiques générées par les artisans, restaurateurs et exposants. Ce dispositif permet également de suivre la durée moyenne de visite, les flux de fréquentation et les niveaux d'activité des stands partenaires.



Ces indicateurs, a conclu M. Jouahri, témoignent d’une forte mobilisation des acteurs africains et d’une dynamique positive pour l’économie créative locale et continentale, malgré les intempéries occasionnelles, notamment le vent, la pluie et le froid.

Sur le terrain, cette vision prend corps dans une scénographie vivante et structurée. Alseny Camara, participant au village, a mis en avant la richesse de la programmation.



"Le Village réunit des stands de plusieurs pays africains, avec de l’artisanat, de la gastronomie et des animations culturelles. Chaque journée est rythmée par des événements pensés pour faire découvrir la diversité du continent", a expliqué Camara, originaire de la République de Guinée.



Au fil des allées, l’artisanat raconte des histoires anciennes. Mikael, exposante venue du Mali, présente des objets façonnés selon des savoir-faire transmis de génération en génération. "Chaque pièce a une âme. Les visiteurs posent des questions, cherchent à comprendre. Ce n’est pas seulement un acte d’achat, c’est un échange", a-t-elle confié dans une déclaration à la MAP.



Plus loin, le bois sculpté attire les regards. Un exposant gabonais présente des œuvres inspirées des traditions de son pays, où chaque forme porte une signification. "Ces sculptures parlent de notre rapport à la nature et à nos ancêtres. Le Village est une occasion rare de partager cette culture avec un public aussi large", a-t-il souligné.



Malgré des conditions climatiques parfois éprouvantes, la dynamique reste porteuse pour l’économie créative. Le Village offre une vitrine concrète aux artisans et restaurateurs de plus de vingt pays africains, tout en renforçant la visibilité des industries culturelles locales et continentales.



La programmation artistique, quant à elle, entretient un mouvement permanent. Concerts, défilés, jam-sessions et performances s’enchaînent, transformant la place Rachidi en scène ouverte. Ici, la fête ne s’interrompt pas elle se module, se réinvente, s’adapte au tempo de la CAN.



Enfin, une série de festivals thématiques vient ponctuer la vie du Village. Dédiés au patrimoine, aux musiques actuelles ou aux diasporas, ces rendez-vous entretiennent l’effervescence et rendent hommage, tour à tour, aux différentes nations africaines.



A la place Rachidi, le football a trouvé un autre terrain d’expression. Un espace où l’Afrique se raconte autrement, dans le mouvement, la création et le partage, fidèle à l’esprit d’une CAN qui, à Casablanca, se vit aussi hors des stades.



Par Karima El Othmani (MAP)