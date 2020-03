28 nouveaux cas confirmés, 143 au total

Vingt-huit (28) nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été confirmés au Maroc depuis dimanche, portant à 143 le nombre total de cas testés positifs au laboratoire, a annoncé lundi le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

A ce jour, le nombre de décès dus au virus s'élève à quatre, dont deux dans la région Casablanca-Settat, un à Rabat-Salé-Kénitra et un autre à Béni Mellal-Khénifra, a précisé M. El Youbi dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne M24 et RIM RADIO, ajoutant que cinq personnes infectées au virus ont guéri.

Le responsable a en outre indiqué que sur un total de 2.798 personnes placées sous surveillance médicale dans le cadre du plan de veille épidémiologique, 643 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire. En outre, 2.117 sont toujours placés sous contrôle sanitaire, alors que 582 autres ont achevé la période de surveillance, a relevé le directeur, notant que 22 personnes contacts ont été testées positives.

Côté répartition régionale, Fès-Meknès arrive en tête des régions touchées par le virus avec 35 cas, suivie de Casablanca-Settat (34) et Rabat-Salé-Kénitra (32).

Viennent ensuite la région de Marrakech-Safi avec 15 cas, Tanger-Tétouan-Al Hoceima 09 cas, l'Oriental 07, Souss-Massa (06), Beni Mellal-Khenifra (03), un seul cas dans la région de Draa-Tafilalet et la région de Guelmim-Oued Noun.