27e Festival "Jazz à Rabat" du 25 au 27 septembre

La 27e édition du Festival "Jazz au Chellah", rebaptisé "Jazz à Rabat", se tiendra du 25 au 27 septembre au Parc Hassan II, à l'initiative de la délégation de l'Union européenne au Maroc.



Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, ce festival, carrefour musical entre l’Europe et le Maroc, offre un espace propice à la créativité et aux rencontres artistiques, reflétant la profondeur du dialogue interculturel sur les deux rives de la Méditerranée, indique un communiqué des organisateurs.



A cette occasion, la capitale du Royaume vibrera au rythme de trois soirées musicales uniques réunissant musiciens européens et marocains, précise la même source.

Ainsi, le 25 septembre, le festival s'ouvrira avec une prestation de la formation greco-allemande "Tania Giannouli Trio" et le maître percussionniste marocain, Abdelfettah Houssaini, pour une création où se mêlent sonorités orientales et jazz européen.



Le spectacle sera suivi d'une performance du groupe français "Céline Bonacina Quartet", avec la participation du duo marocain Hamza Bennani Smires et Driss Nigra.



Le 26 septembre, la soirée sera marquée par les prestations du groupe catalan "Alba Careta" dans un dialogue musical avec le groupe tangérois "Jazz’in Trio", ainsi que par une performance réunissant les artistes hongroises Sara Bolyki et Petra Várallyay et la jeune formation marocaine "Tchubi Sextet" alliant rap, jazz et groove urbain.



Le festival se clôturera le 27 septembre par un concert de la chanteuse suédoise Lina Nyberg et son quartet, qui partageront la scène avec le trio marocain Bab L’bluz, dirigé par Yousra Mansour, suivi d'une prestation du trio belge A.M.E. (clarinette, violoncelle, piano) et le quartet de Mehdi Qamoum, mêlant rythmes amazighs et musiques du monde.



Au programme de cette édition figurent également un spectacle de rue et deux ateliers participatifs. Le premier (26 septembre à Rabat) sera encadré par le batteur Stéphane Gallandanimera dans le but d'initier les participants aux arts de percussions, tandis que le second (28 septembre à Casablanca) sera animé par le rappeur Tchubi, avec la participation d'Axel Camil (saxophone) et d'Adil Hanin (batterie).